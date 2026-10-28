Minsa entregará urnas con restos cremados a familiares en Soná este sábado

La medida se da tras los daños ocasionados por el sismo del 9 de octubre en los cementerios de Soná y de Hicaco, donde se coordinaron procedimientos especiales para unos 70 restos.

El Ministerio de Salud (Minsa) realizará este sábado 31 de octubre un acto solemne para entregar urnas con restos cremados a los familiares de personas sepultadas en los cementerios municipal de Soná y de Hicaco, en la provincia de Veraguas, afectados por el sismo del pasado 9 de octubre.

La ceremonia está programada para las 10:00 a.m. en el parque San Isidro de Soná, frente al Palacio Municipal, como parte del proceso sanitario implementado tras los daños registrados en ambos camposantos.

Según informó el Minsa, las afectaciones y las condiciones de contaminación identificadas hicieron necesarias medidas especiales para la exhumación, el manejo sanitario y la cremación de los restos de aproximadamente 70 personas, sepultadas en áreas cercanas a los muros perimetrales de los cementerios.

El procedimiento contempla la custodia y el manejo sanitario de los restos, su cremación y la posterior entrega de las urnas a sus familiares, conforme a los protocolos establecidos por las autoridades competentes.

Previamente, el Minsa solicitó a los familiares completar un formulario para autorizar la cremación, de acuerdo con las disposiciones legales y sanitarias vigentes.

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¿Qué deben llevar los familiares para recibir las urnas?

La entidad solicitó la asistencia de los familiares involucrados en este procedimiento, especialmente de la persona designada como responsable de recibir la urna.

El familiar responsable deberá presentar su cédula de identidad personal y firmar el acta de entrega correspondiente.

Para obtener información adicional u orientación sobre el procedimiento, los interesados pueden comunicarse con el Minsa a través de la línea telefónica 512-9315.

El Ministerio de Salud expresó su solidaridad con las familias afectadas y reiteró que la entrega se realizará con respeto, dignidad humana y consideración hacia la memoria de sus seres queridos.