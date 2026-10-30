Fallece adulta mayor que resultó gravemente herida durante el terremoto del 9 de octubre

Una mujer de 86 años, que resultó gravemente herida durante el terremoto del pasado 9 de octubre, falleció este viernes 30 de octubre, mientras permanecía hospitalizada en la Ciudad de la Salud, informó la Caja de Seguro Social (CSS).

De acuerdo con un comunicado oficial, la paciente permanecía ingresada desde el 14 de octubre, luego de sufrir lesiones de gravedad durante el movimiento sísmico que afectó varias provincias del país.

La CSS detalló que, durante su hospitalización, recibió atención médica especializada y seguimiento por parte de un equipo multidisciplinario, de acuerdo con su condición clínica.

La institución informó que el fallecimiento ocurrió a las 10:45 a. m. de este viernes y expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de la paciente.

Con este caso, se suma una nueva víctima relacionada con las consecuencias del terremoto de magnitud 7.5 registrado el 9 de octubre, cuyo epicentro se ubicó al oeste de Tonosí, provincia de Los Santos.

Primero fue la señora Elena Barría, de 68 años, oriunda de Macaracas; después Regina Miranda, de 60 años, de Santiago en Veraguas.

También, en Santiago se registró la muerte de un bebé de dos meses que permanecía en una carpa improvisada junto a su madre. De acuerdo con la información divulgada por la entidad, el menor tenía diagnóstico de hidranencefalia y recibía cuidados paliativos.