Familias afectadas por terremoto recibirían nuevas viviendas antes del 31 de marzo

El plan contempla contratar empresas constructoras para trabajar simultáneamente en los distritos afectados y emplear mano de obra de cada provincia. Mientras avanzan las intervenciones, familias como la de Los Polancos de Zona esperan recuperar sus viviendas tras perderlas por el movimiento sísmico.

Santiago, Veraguas/El Gobierno Nacional prevé entregar alrededor de 100 viviendas por semana a las familias afectadas por el terremoto, mediante un plan de reconstrucción que contempla intervenciones en los corregimientos de todos los distritos afectados y la contratación de mano de obra local.

De acuerdo con el secretario de Metas, José Ramón Icaza, la estrategia consiste en asignar empresas constructoras a distintos corregimientos o distritos, según la cantidad de viviendas afectadas. Con esta modalidad, se busca desarrollar trabajos de manera simultánea en varias comunidades y acelerar la recuperación de las zonas impactadas.

El funcionario explicó que las entregas se realizarán de forma parcial, con decenas o cientos de viviendas cada semana, y manifestó su expectativa de completar el proceso a más tardar el 31 de marzo.

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El plan también contempla contratar trabajadores de las propias provincias para impulsar la actividad económica en las comunidades afectadas. Mientras se definen los trabajos de reconstrucción, las familias damnificadas enfrentan las consecuencias de haber perdido sus hogares. En la comunidad de Los Polancos de Zona, una familia vio colapsar la vivienda que había construido durante al menos 12 años.

El propietario relató que levantó la casa poco a poco, con el esfuerzo suyo y de su esposa, además de recurrir a préstamos para mejorarla. La pérdida ocurrió en menos de 15 minutos. Ahora, el hombre permanece en un pequeño rancho que acondicionó con una carpa, ubicado junto a la vivienda colapsada, mientras duerme en la casa de un vecino que no resultó afectado.

Según relató, otras viviendas de la zona también sufrieron daños similares. Por razones de seguridad, su familia fue reubicada temporalmente en la residencia de los vecinos. Pese a la pérdida, mantiene la esperanza de recibir apoyo para reconstruir su hogar y volver a contar con una vivienda propia.

Con información de Ney Castillo