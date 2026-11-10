Familias aprovechan el 10 de noviembre para disfrutar del Parque Summit

Ante la suspensión de los desfiles por la emergencia provocada por el terremoto, visitantes optaron por compartir en familia y con amigos en medio de la naturaleza.

Familias aprovechan el 10 de noviembre para disfrutar de actividades al aire libre en el Parque Summit

El 10 de noviembre se vivió de una manera diferente este año. Con los desfiles suspendidos por la tragedia del pasado 9 de octubre, algunas familias y grupos de amigos aprovecharon el día libre para visitar el Parque Summit.

Durante la jornada, los visitantes realizaron picnics, actividades recreativas y recorridos para observar los animales. Otros simplemente buscaron un espacio para descansar y compartir tiempo de calidad con sus seres queridos.

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Algunos de los asistentes destacaron que el parque ofrece un ambiente agradable para disfrutar en familia y recomendaron visitarlo. Otros aprovecharon la ocasión para reunirse con amigos y llevar a los más pequeños a conocer los animales.

Aunque las actividades patrióticas fueron suspendidas, los panameños encontraron otra forma de aprovechar la fecha y conmemorar los 205 años del Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos: compartir y disfrutar en familia.

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