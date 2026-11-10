Familias aprovechan el 10 de noviembre para disfrutar del Parque Summit

Ante la suspensión de los desfiles por la emergencia provocada por el terremoto, visitantes optaron por compartir en familia y con amigos en medio de la naturaleza.

El 10 de noviembre se vivió de una manera diferente este año. Con los desfiles suspendidos por la tragedia del pasado 9 de octubre, algunas familias y grupos de amigos aprovecharon el día libre para visitar el Parque Summit.

Durante la jornada, los visitantes realizaron picnics, actividades recreativas y recorridos para observar los animales. Otros simplemente buscaron un espacio para descansar y compartir tiempo de calidad con sus seres queridos.

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Algunos de los asistentes destacaron que el parque ofrece un ambiente agradable para disfrutar en familia y recomendaron visitarlo. Otros aprovecharon la ocasión para reunirse con amigos y llevar a los más pequeños a conocer los animales.

Aunque las actividades patrióticas fueron suspendidas, los panameños encontraron otra forma de aprovechar la fecha y conmemorar los 205 años del Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos: compartir y disfrutar en familia.