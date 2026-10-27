Fiestas patrias: David se prepara para el desfile del 3 de noviembre

Para tranquilidad de residentes y visitantes, las autoridades locales anunciaron un reforzamiento de la vigilancia durante los días festivos en Chiriquí.

David, Chiriquí/Las autoridades del distrito de David, en la provincia de Chiriquí, anunciaron oficialmente quiénes serán los protagonistas y abanderados de las próximas festividades patrias.

Durante un acto de siembra de banderas, se revelaron los nombres de las figuras destacadas que liderarán los desfiles y conmemoraciones cívicas en la región.

El profesor Rafael Bolívar Aguilar participará como orador oficial para los actos solemnes del 2 de noviembre. Mientras tanto, las actividades centrales del 3 de noviembre estarán encabezadas por José Tribaldos como abanderado oficial, acompañado por el joven estudiante Carlos Díaz en el rol de orador.

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Ante esta importante fecha cívica, las autoridades locales extendieron una invitación abierta a la ciudadanía.

Impulso a emprendimientos locales

Más allá de los actos protocolares, la celebración de las fiestas patrias representa una oportunidad clave para la economía local. Las autoridades informaron que se han gestionado alrededor de 60 trámites más o menos, lo que se ha hecho para lo que es la parte del emprendimiento y la microeconomía que se mueve alrededor de los desfiles patrios.

Para tranquilidad de residentes y visitantes, las autoridades locales anunciaron un reforzamiento de la vigilancia durante los días festivos en Chiriquí.

El operativo de seguridad e inteligencia estará coordinado de manera conjunta por la Policía Municipal, la Fuerza Pública y los diversos estamentos de socorro y auxilio, incluyendo al Sinaproc, la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos, garantizando así que los asistentes disfruten de las conmemoraciones con total resguardo.

Con información de Demetrio Ábrego.