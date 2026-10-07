FMI proyecta que la economía de Panamá crecerá cerca de 5% este 2026

La misión del organismo internacional cerró su revisión anual con un balance positivo sobre las finanzas públicas y la solidez del sistema bancario del país.

Ciudad de Panamá/El Fondo Monetario Internacional estimó que el crecimiento económico de Panamá rondará el 5% durante 2026, tras registrar un avance de 4,4% en el Producto Interno Bruto real el año pasado. Las cifras se desprenden de la Consulta del Artículo IV que la misión del organismo llevó a cabo en el país entre el 23 de septiembre y el 6 de octubre.

Naomi Griffin, jefa de la delegación, señaló que la actividad económica superó las expectativas y que el repunte se apoyó en el mayor tránsito por el Canal de Panamá, la ampliación de rutas aéreas y el empuje del turismo. Para los próximos años, el FMI calcula que el ritmo de crecimiento se mantendrá entre 4% y 5%, sostenido por las inversiones ligadas al Canal y una recuperación paulatina del crédito privado.

El informe también puso la lupa sobre las cuentas del Estado. En 2025, el déficit del Sector Público No Financiero cerró en 3,7% del PIB, por debajo del tope de 4% que marca la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. El ajuste fue posible gracias a un recorte del gasto que compensó la caída en la recaudación.

Los datos preliminares apuntan a que Panamá cumplirá la meta de 3,5% de déficit para este año. La hoja de ruta del gobierno prevé llevarlo a 3% en 2027 y a 1,5% en 2030.

En el frente financiero, el organismo resaltó que el sistema bancario panameño mantiene niveles adecuados de capitalización, rentabilidad y una cartera vencida manejable. Las pruebas de estrés que aplicaron los supervisores confirman que la banca local puede absorber choques sin desestabilizarse.

El FMI considera que la deuda pública es sostenible siempre que el país no se desvíe de la trayectoria fiscal que marca la ley.

Las conclusiones completas de la misión pueden consultarse en el sitio oficial del organismo: imf.org.