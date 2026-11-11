Frustra intento de robo en una empresa de la Zona Libre de Colón: hay cinco aprehendidos

El subcomisionado David Arroyo informó que la alerta de la seguridad privada permitió la rápida intervención policial. Cuatro personas fueron aprehendidas dentro del perímetro de la Zona Libre y una quinta en el sector de la feria, en Los Lagos.

Colón/Un intento de robo a una empresa dedicada al envío de mercancías por vía marítima, terrestre y aérea fue frustrado en la Zona Libre de Colón, luego de una intervención conjunta entre el personal de seguridad privada del área y la Policía Nacional. Por este hecho, cinco personas fueron aprehendidas, entre ellas dos menores de edad.

El subcomisionado David Arroyo, ejecutivo de la Zona Policial de Colón, explicó que la rápida alerta de la seguridad privada permitió la reacción de las unidades policiales y la captura de los sospechosos.

Según detalló, cuatro de los aprehendidos fueron ubicados dentro del perímetro de la Zona Libre, mientras que el quinto fue capturado en el sector de la feria, en Los Lagos, corregimiento de Cristóbal Este.

Te podría interesar: Saturación en hospitales de la CSS: Más de 100 personas están hospitalizadas por virus respiratorios a nivel nacional

Arroyo confirmó que dos de los detenidos, ambos menores de edad, fueron sorprendidos dentro de las instalaciones de la tienda. Además, indicó que durante el procedimiento se ubicaron indicios y evidencias que fueron puestos, junto con los aprehendidos, a disposición de las autoridades correspondientes.

El subcomisionado señaló que la intervención se produjo luego de que la seguridad privada alertara a la Policía Nacional. Posteriormente, se activó el cierre de los accesos al área y las unidades ingresaron a las instalaciones para ubicar a los involucrados.

Al lugar también acudieron agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial y de la Dirección de Investigación Judicial. Corresponderá ahora al Ministerio Público adelantar las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. El incidente generó momentos de temor y angustia entre los trabajadores de la empresa, según el reporte desde el lugar.

Con información de Néstor Delgado