Fiesta Patrias: Gobernación de Panamá cancela cremación de banderas y destina recursos a afectados

El acto de cremación de banderas se celebra tradicionalmente como antesala de las festividades del Mes de la Patria.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Gobernación de la provincia de Panamá anunció la cancelación del acto de cremación de banderas previsto para el próximo 28 de octubre, en solidaridad con las comunidades del interior del país afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre.

Los recursos humanos y logísticos destinados a esta ceremonia serán redirigidos para apoyar las labores de atención a los damnificados, en coordinación con otras instituciones.

La entidad explicó que la decisión responde a las graves afectaciones ocasionadas por el sismo y busca sumarse al esfuerzo nacional de asistencia a las comunidades.

“Con esta decisión, la Gobernación de la provincia de Panamá se suma al esfuerzo nacional de apoyo y solidaridad con nuestros hermanos del interior de la república que se han visto seriamente afectados por el evento sísmico”, señaló en un comunicado.

El acto de cremación de banderas se celebra tradicionalmente como antesala de las festividades del Mes de la Patria.