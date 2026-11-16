Gremios periodísticos exigen llegar hasta los autores intelectuales del atentado contra Rolando Rodríguez

La presidenta del Consejo Nacional de Periodismo, Zaylari Chávez, calificó el ataque contra la residencia del periodista como un hecho grave y pidió a las autoridades identificar tanto a los autores materiales como a los intelectuales. Más de 80 organizaciones convocaron a una concentración pacífica para este martes 17 de noviembre frente al diario La Prensa.

Ciudad de Panamá, Panamá/El atentado contra el periodista Rolando Rodríguez, cuya residencia fue incendiada el pasado sábado, generó el rechazo de gremios periodísticos, organizaciones empresariales y ciudadanos, además de encender las alertas sobre la libertad de prensa y de expresión en Panamá.

La presidenta del Consejo Nacional de Periodismo (CNP), Zaylari Chávez, calificó el hecho como un acto "cobarde" y "lamentable", y sostuvo que representa una amenaza no solo para el ejercicio del periodismo, sino también para el derecho de la ciudadanía a estar informada. En entrevista con Noticias AM, Chávez reconoció la celeridad de las autoridades en los primeros pasos de la investigación, pero insistió en que el proceso debe avanzar hasta identificar a quienes ordenaron el ataque.

"Nosotros pedimos llegar hasta las últimas consecuencias y saber, no quién tiró ese artefacto a la casa de Rolando Rodríguez, sino quién fue el autor intelectual de este hecho porque definitivamente aquí hay un tema de poderes, entonces es importante porque lo ocurrido sienta un precedente muy grave en nuestro país", manifestó.

La dirigente gremial advirtió que, en casos de esta naturaleza, las investigaciones suelen alcanzar a quienes ejecutan materialmente los hechos, pero no necesariamente a quienes los ordenan. Por ello, consideró fundamental que las autoridades esclarezcan todas las responsabilidades.

Chávez señaló que Panamá había registrado un deterioro en materia de libertad de expresión, principalmente por situaciones relacionadas con procesos judiciales, demandas y solicitudes de derecho a réplica. Sin embargo, afirmó que el ataque contra el subdirector asociado del diario La Prensa representa un escenario distinto, al trasladar la presión contra el periodismo al terreno de la violencia física.

"Lo que ocurrió el sábado abre la puerta a que estas situaciones puedan ocurrir en nuestro país. Por eso estamos en estado de alerta", expresó. Ante este panorama, consideró que el caso debe marcar un precedente y que la investigación debe llegar hasta sus últimas consecuencias. Agregó que esclarecer el hecho y sancionar a los responsables contribuiría a evitar que se repitan ataques similares.

La presidenta del CNP también hizo un llamado a los periodistas y a las nuevas generaciones a continuar ejerciendo la profesión sin dejarse intimidar ni recurrir a la autocensura. Recordó que el periodismo cumple una función fundamental en la democracia, al permitir que la población conozca asuntos de interés público, entre ellos posibles casos de corrupción y el manejo de los fondos del Estado.

"No podemos permitir que esto se convierta en un atentado a la democracia en este país", dijo. También instó a los gremios y profesionales de la comunicación a mantenerse unidos frente a este tipo de situaciones. Como parte de las acciones de rechazo al atentado, más de 80 organizaciones, entre medios independientes, tradicionales y digitales, representantes de distintas provincias y gremios empresariales, convocaron a una concentración pacífica para este martes 17 de noviembre, frente a las instalaciones del diario La Prensa.

Según Chávez, la actividad busca exigir justicia para Rolando Rodríguez, solicitar que se agilicen las investigaciones y pedir garantías para que hechos similares no vuelvan a ocurrir. La presidenta del CNP también se refirió a la reunión convocada por el presidente de la República con representantes de medios de comunicación para abordar el caso.

Indicó que el gremio se mantiene a la expectativa del encuentro y espera dialogar sobre las medidas que permitan avanzar en este tema. Chávez señaló que, desde el inicio, han recibido respaldo del Gobierno y del Ministerio Público, entidad que también ha proporcionado seguridad al periodista y a su familia.