Ifarhu anunciará nuevas fechas para la entrega de tarjetas Punch en el Archipiélago de las Perlas

Los beneficiarios pueden consultar las actualizaciones a través de los canales oficiales de la Caja de Ahorros, institución encargada de divulgar las fechas correspondientes para la distribución de las tarjetas.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que próximamente dará a conocer las nuevas fechas para la entrega de las tarjetas del programa PASE-U, dirigidas a los beneficiarios del Archipiélago de las Perlas.

La entidad indicó que los estudiantes y sus acudientes deberán mantenerse atentos a los próximos anuncios, en los que se detallarán los días y horarios establecidos para realizar esta jornada de entrega.

El Ifarhu recordó que los beneficiarios pueden consultar las actualizaciones a través de los canales oficiales de la Caja de Ahorros, institución encargada de divulgar las fechas correspondientes para la distribución de las tarjetas.

Las tarjetas Punch permiten a los beneficiarios acceder a los subsidios correspondientes al programa, por lo que se recomienda a los acudientes estar pendientes de la información oficial para conocer cuándo y dónde podrán retirarlas.

La institución no precisó una fecha específica para esta jornada, por lo que pidió a la población beneficiaria mantenerse informada mediante las redes sociales de la Caja de Ahorros.