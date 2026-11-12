Ifarhu anunciará nuevas fechas para la entrega de tarjetas Punch en el Archipiélago de las Perlas

Los beneficiarios pueden consultar las actualizaciones a través de los canales oficiales de la Caja de Ahorros, institución encargada de divulgar las fechas correspondientes para la distribución de las tarjetas.

Imagen de una tarjeta de la Caja de Ahorros donde se paga la beca PASE-U. / Foto cortesía: Ifarhu.
Danna Durán - Periodista
12 de noviembre 2026 - 15:46

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que próximamente dará a conocer las nuevas fechas para la entrega de las tarjetas del programa PASE-U, dirigidas a los beneficiarios del Archipiélago de las Perlas.

La entidad indicó que los estudiantes y sus acudientes deberán mantenerse atentos a los próximos anuncios, en los que se detallarán los días y horarios establecidos para realizar esta jornada de entrega.

El Ifarhu recordó que los beneficiarios pueden consultar las actualizaciones a través de los canales oficiales de la Caja de Ahorros, institución encargada de divulgar las fechas correspondientes para la distribución de las tarjetas.

Las tarjetas Punch permiten a los beneficiarios acceder a los subsidios correspondientes al programa, por lo que se recomienda a los acudientes estar pendientes de la información oficial para conocer cuándo y dónde podrán retirarlas.

La institución no precisó una fecha específica para esta jornada, por lo que pidió a la población beneficiaria mantenerse informada mediante las redes sociales de la Caja de Ahorros.

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