Ifarhu: Entregan tarjeta Punch en Los Andes para beneficiarios del Pase-U y concurso de becas

Este viernes 6 de noviembre, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) inició la entrega de las tarjetas Punch para el cobro del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U) y becas por concurso en Los Andes Mall.

La entrega que inicia este 6 de noviembre se extenderá hasta el próximo lunes 9, en una jornada de seis horas que va desde las 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Para recibir la tarjeta, el representante legal del estudiante deberá presentar su cédula de identidad personal. El Ifarhu aclaró que no es necesario llevar al estudiante ni acudir con otro acompañante, con el propósito de agilizar el proceso de entrega.

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Uriel Vásquez, director regional del Ifarhu en San Miguelito, reiteró que la entrega de la tarjeta se realizará viernes, sábado y lunes a los beneficiarios del Pase-U que hasta el momento no han hecho el retiro, y a quienes resultaron favorecidos en el concurso de becas y ya tengan saldo reflejado.

En este último caso, los acudientes o estudiantes deberán verificar en la APP si ya tienen saldo disponible.

¿Quiénes podrán retirar las tarjetas Punch pendientes?

La nueva jornada de entrega estará dirigida principalmente a estos grupos:

Beneficiarios que perdieron su tarjeta Punch por el sismo, inundaciones u otros desastres naturales.

Beneficiarios de Asistencia Económica, Concurso General, Discapacidad y Puesto Distinguido que no reciben el PASE-U.

Personas que no aparecían registradas en el sistema cuando se entregaron las tarjetas.

Nuevos beneficiarios universitarios que todavía no han proporcionado una cuenta de ahorros.

Los acudientes extranjeros que se identifican con pasaporte no estarán incluidos en la programación que se anunciará la próxima semana. Para ellos se fijará una fecha especial de atención.