Cláusulas abusivas concentran $120 millones en quejas contra inmobiliarias desde 2020

La Acodeco recibió 3,496 reclamaciones entre enero de 2020 y septiembre de 2026, relacionadas con operaciones inmobiliarias por un total de $212.3 millones.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las cláusulas abusivas encabezan las quejas contra inmobiliarias recibidas por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), con 893 casos por un monto de $120,098,085.81, entre enero de 2020 y septiembre de 2026.

Durante ese período, la entidad registró 3,496 reclamaciones relacionadas con operaciones inmobiliarias que suman $212,369,050.29, según el informe estadístico divulgado.

Después de las cláusulas abusivas, la devolución de dinero figura entre los principales motivos de reclamación, con 831 quejas por $12,148,258.56. Le siguen la falta de información, con 658 casos por $22,459,598.74, y los vicios ocultos, con 425 reclamaciones por $19,252,035.37.

También se contabilizaron 316 quejas por incumplimiento de contrato, relacionadas con montos de $23,256,195.08, y 249 por incumplimiento de garantía, que suman $11,427,221.71.

En cuanto a los casos resueltos, el informe registra 2,499 quejas por un monto total de $146,873,448.48. Este balance incluye expedientes recibidos en años anteriores que fueron cerrados durante el período señalado.

Entre las modalidades de cierre se reportaron 1,277 acuerdos por $85,623,990.43 y 65 fallos a favor del consumidor mediante la Defensoría de Oficio, por $6,827,306.18.

La entidad dejó claro que en la actual administración, entre enero y diciembre de 2025, se resolvieron 1,999 quejas por un monto de $17,251,733.91. Por su parte, entre enero y septiembre de 2026 se registraron 1,598 quejas resueltas por $13,640,786.94.

Recomendaciones para los compradores

Acodeco recomendó leer detenidamente los contratos de compraventa, verificar las condiciones pactadas y solicitar por escrito cualquier información relevante antes de asumir el compromiso de adquirir una vivienda.

También instó a conservar contratos, recibos, comprobantes de pago y demás documentos relacionados con la transacción. Ante posibles incumplimientos de sus derechos, los consumidores pueden acudir a la institución para recibir orientación y presentar una reclamación, según corresponda.