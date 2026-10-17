Ifarhu anuncia curso sobre reducción del riesgo de desastres en Singapur; inscripción cierra el 6 de noviembre

La convocatoria está dirigida a interesados en fortalecer sus conocimientos sobre gestión de riesgos, cambio climático y emergencias sanitarias. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 6 de noviembre de 2026.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) se encuentra promoviendo una nueva oportunidad de formación internacional, esta vez mediante el curso Introducción a la Reducción del Riesgo de Desastres, que se desarrollará de manera presencial en Singapur.

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La capacitación se impartirá en inglés y tiene como fecha límite de inscripción el 6 de noviembre de 2026. La convocatoria está identificada con el código 82-2026.

Entre los objetivos del curso está desarrollar estrategias basadas en el análisis de riesgos y elaborar planes que articulen la reducción del riesgo de desastres con la acción climática, el desarrollo y las emergencias sanitarias.

Asimismo, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) presentará buenas prácticas internacionales y promoverá el intercambio de experiencias entre los participantes.