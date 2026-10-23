IMA desembolsa B/. 1.7 millones en primas de antigüedad pendientes desde 2014
El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que, desde el inicio de la actual administración en 2024, ha desembolsado B/. 1,723,567.89 en concepto de primas de antigüedad, beneficiando a 1,255 excolaboradores.
Según la institución, estos pagos corresponden a obligaciones pendientes acumuladas desde 2014.
El IMA indicó que continúa trabajando para cumplir con el pago de estos derechos establecidos por ley y que, a medida que disponga de los recursos financieros necesarios, realizará los desembolsos pendientes.
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¿Qué deben hacer los beneficiarios?
Las personas cuyos números de cédula aparezcan en el listado de pagos deben comunicarse al 504-4411 para actualizar o confirmar su dirección residencial.
Con esta información, la institución coordinará el envío de los cheques a la sede regional del IMA más cercana al domicilio de cada beneficiario.
Requisitos y horario de atención
- Requisito: presentar la cédula de identidad personal vigente al momento de retirar el cheque.
- Horario: de lunes a viernes, de 7:30 a. m. a 3:30 p. m.
El IMA reiteró su compromiso de cumplir con sus obligaciones legales y avanzar en la atención de los excolaboradores que aún tienen pagos pendientes.