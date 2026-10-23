IMA desembolsa B/. 1.7 millones en primas de antigüedad pendientes desde 2014

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que, desde el inicio de la actual administración en 2024, ha desembolsado B/. 1,723,567.89 en concepto de primas de antigüedad, beneficiando a 1,255 excolaboradores.

Según la institución, estos pagos corresponden a obligaciones pendientes acumuladas desde 2014.

El IMA indicó que continúa trabajando para cumplir con el pago de estos derechos establecidos por ley y que, a medida que disponga de los recursos financieros necesarios, realizará los desembolsos pendientes.

¿Qué deben hacer los beneficiarios?

Las personas cuyos números de cédula aparezcan en el listado de pagos deben comunicarse al 504-4411 para actualizar o confirmar su dirección residencial.

Con esta información, la institución coordinará el envío de los cheques a la sede regional del IMA más cercana al domicilio de cada beneficiario.

Requisitos y horario de atención

Requisito: presentar la cédula de identidad personal vigente al momento de retirar el cheque.

presentar la cédula de identidad personal vigente al momento de retirar el cheque. Horario: de lunes a viernes, de 7:30 a. m. a 3:30 p. m.

El IMA reiteró su compromiso de cumplir con sus obligaciones legales y avanzar en la atención de los excolaboradores que aún tienen pagos pendientes.