Incendio afecta a dos embarcaciones en Flamenco Marina, en Amador

Un incendio afectó a dos embarcaciones la noche del sábado 24 de octubre en el muelle de Flamenco Marina, en Amador, corregimiento de Ancón.

La emergencia fue reportada a las 11:20 p. m. y atendida por unidades de la Zona Regional Panamá del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, específicamente del equipo de Extinción, Búsqueda y Rescate (EXBURE).

Para controlar el fuego, los bomberos movilizaron cinco vehículos, entre ellos tres unidades de extinción identificadas con los números 294, 769 y 856, además de los vehículos 453 y 420.

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De acuerdo con el reporte del Despacho de Emergencia y Control de Radio, el personal bomberil logró extinguir el incendio sin que se reportaran personas heridas. Sin embargo, el incidente ocasionó daños materiales en las dos embarcaciones afectadas.

La Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI) realizará las investigaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro.

El Cuerpo de Bomberos reiteró su compromiso con la protección de la vida, los bienes y el ambiente mediante la atención de emergencias.