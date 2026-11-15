Incendio en La Macarronera: Mides aplica ficha social a 72 damnificados

De acuerdo con el balance divulgado por el Mides, el incendio dejó 72 personas damnificadas, entre ellas 52 adultos y 20 menores de edad. Además, se reportó el fallecimiento de una adulta mayor que tenía movilidad reducida.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) desplegó un equipo de trabajadoras sociales para atender a las familias afectadas por el incendio registrado en Calle 30, corregimiento de Calidonia, que dejó 72 personas damnificadas y una adulta mayor fallecida.

La institución informó que el personal realiza evaluaciones sociales para identificar las principales necesidades de los afectados y conocer las condiciones en las que quedaron sus viviendas y sus familias tras la emergencia.

Como parte de esta atención, se aplicó la Ficha Básica de Emergencia Social (Fibes), una herramienta digital que permite recopilar información sobre las personas damnificadas, sus condiciones de vivienda, necesidades de salud y requerimientos de medicamentos.

Julio Newball, encargado de la plataforma, explicó que esta herramienta facilita el intercambio de información y la coordinación entre las instituciones para ofrecer una respuesta de acuerdo con las necesidades identificadas.

Por su parte, el director regional del Mides en Panamá Centro, Gabriel Noriega, indicó que se están canalizando los apoyos interinstitucionales para atender las necesidades básicas de las familias, entre ellas alojamiento e insumos de primera necesidad.

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, expresó su solidaridad con los afectados y señaló que la prioridad es proteger a las personas y brindar atención oportuna ante la emergencia.

Puedes leer: Incendio en La Macarronera deja una persona fallecida y más de 10 familias damnificadas

De acuerdo con el balance divulgado por el Mides, el incendio dejó 72 personas damnificadas, entre ellas 52 adultos y 20 menores de edad. Además, se reportó el fallecimiento de una adulta mayor que tenía movilidad reducida.

El Mides mantiene la coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) para dar seguimiento a las familias y gestionar la asistencia que requieren.