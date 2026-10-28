Interconexión eléctrica con Colombia| Congreso General Guna aprueba hoja de ruta para consulta

La decisión, adoptada por consenso, autoriza por primera vez un proceso formal de consulta con las comunidades sobre el proyecto. Guna Yala se suma a Wargandí entre los territorios indígenas que avanzan en esta etapa.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Congreso General Guna aprobó por consenso la hoja de ruta para realizar la consulta previa, libre e informada sobre el Proyecto de Interconexión Eléctrica Colombia-Panamá, tras años de desacuerdos y decisiones de rechazo a la iniciativa.

La aprobación se formalizó mediante la Resolución No. 2, adoptada durante la sesión ordinaria celebrada del 21 al 26 de octubre en la comunidad de Dadnaggwedubbir. Según el comunicado de la Secretaría Nacional de Energía, es la primera vez que el Congreso autoriza formalmente una consulta con sus comunidades sobre el proyecto.

La resolución faculta a una comisión designada por el Congreso para iniciar y ejecutar el proceso conforme a las fases, metodologías y procedimientos definidos por el propio pueblo Guna. La decisión corresponde a la apertura de la consulta sobre la iniciativa.

“Esta hoja de ruta nace de las propias normas del pueblo Guna y responde a su forma de tomar decisiones. A la Secretaría le corresponde acompañar el proceso con información clara, con respeto a sus tiempos y a su autonomía”, afirmó el secretario nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez, mediante comunicado.

“Este paso es el resultado del respeto mutuo entre las autoridades nacionales y las tradicionales. Así llegamos hasta aquí y así vamos a seguir trabajando”, agregó.

De los rechazos a la apertura de la consulta

La interconexión fue suspendida en 2012. En 2015, el Congreso General Guna negó al Gobierno la ruta de la línea y, aunque las autoridades tradicionales autorizaron estudios en diciembre de 2018, el entendimiento no prosperó.

En marzo de 2023, el Congreso rechazó el estudio de impacto ambiental y el proyecto mediante la Resolución No. 1. Posteriormente, en julio de 2025, su Junta Ejecutiva se apartó públicamente de los acercamientos del Gobierno.

El proceso tomó otro rumbo en marzo de 2026, cuando el Congreso, reunido en asamblea extraordinaria en Assudub, derogó la resolución de rechazo de 2023. En junio, durante una sesión ordinaria en Dubwala, creó una comisión propia para elaborar la hoja de ruta que ahora fue aprobada.

El documento lleva las firmas de los Sagladummad Adriano Pérez, Lorenzo González y Celio De León, y del Siggwi Kisabel Núñez.

Dos territorios avanzan en los procesos de consulta

La Secretaría Nacional de Energía señaló que mantiene un diálogo directo con las autoridades tradicionales de Gunayala desde octubre de 2025. También coordina la Mesa Interinstitucional del proyecto, integrada por catorce entidades estatales.

Con esta decisión, Gunayala se suma a Wargandí, donde ya se abrió el proceso de consentimiento previo, libre e informado. De acuerdo con el comunicado, dos de los tres territorios indígenas vinculados al proyecto en Panamá tienen sus consultas en marcha.

La interconexión contempla una línea de alta tensión de cerca de 500 kilómetros, incluido un tramo submarino por el Caribe, con una capacidad inicial de 400 megavatios. Su objetivo es unir por primera vez los sistemas eléctricos de Centroamérica y Suramérica.

El proyecto forma parte del Corredor Ambiental Sostenible, que integra infraestructura vial, electrificación rural e interconexión.