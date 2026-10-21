Investigan doble homicidio en Calle Primera Perejil; víctimas fueron baleadas dentro de un auto

Los primeros informes indican que cuatro personas viajaban en el mismo vehículo cuando dos de ellas dispararon contra los otros ocupantes y huyeron del lugar. La Policía Nacional y el Ministerio Público iniciaron las investigaciones.

Un doble homicidio se registró en Calle Primera Perejil, en el sector de Calidonia, la tarde de este miércoles 21 de octubre. Las víctimas viajaban junto a sus verdugos en un vehículo cuando fueron ultimadas a tiros, según los primeros informes recabados en el lugar.

Unidades de la Policía Nacional, de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y del Ministerio Público acudieron al sitio para iniciar las investigaciones y recopilar indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con la información preliminar, cuatro personas viajaban en un vehículo blanco cuando dos de los ocupantes dispararon contra los otros dos. Posteriormente, los presuntos responsables huyeron del lugar.

El automóvil quedó en la vía con una de sus puertas abiertas y las víctimas en su interior. Todo quedó grabado en una cámara de seguridad del área.

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Revisan cámaras de seguridad

Como parte de las diligencias, los investigadores comenzaron la búsqueda de evidencias en el área, incluidos casquillos de bala y otros elementos que puedan contribuir a reconstruir los hechos.

También verifican las grabaciones de las cámaras de videovigilancia instaladas en edificios y establecimientos comerciales cercanos, con el propósito de identificar a los responsables y establecer cómo ocurrió el ataque.

Durante la cobertura en el lugar, se observó a unidades policiales revisando imágenes de seguridad en un comercio de la zona.

El área fue acordonada mientras avanzaban las diligencias, ante la sorpresa de los residentes de Calle Primera Perejil.

Por el momento, las circunstancias y el móvil del doble homicidio se mantienen bajo investigación.

Información de Meredith Serracín