Alarmante cifra de homicidios sigue sacudiendo a Panamá; Chiriquí y Coclé muestran preocupante aumento

La provincia de Panamá concentra la mayor cantidad de casos, con 195 víctimas , mientras que los hombres representan el 92% del total registrado en el país.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá registró 454 víctimas de homicidio entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2026, según cifras preliminares del Ministerio Público, a través de su Centro de Estadísticas y las Unidades de Homicidios de la Procuraduría General de la Nación.

El informe revela que la provincia de Panamá concentra la mayor cantidad de víctimas, con 195 casos, equivalente al 43% del total nacional. Le siguen San Miguelito, con 85 víctimas; Colón, con 77; Panamá Oeste, con 41; y Chiriquí, con 26.

En comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 446 víctimas, la cifra refleja un aumento de ocho casos, equivalente al 2%.

Las armas de fuego, principal mecanismo

El uso de armas de fuego predomina entre los homicidios registrados durante los primeros nueve meses del año. De las 454 víctimas contabilizadas, 386 murieron por este tipo de arma, lo que representa el 85% del total.

En segundo lugar figuran las armas blancas, con 33 víctimas (7.3%). Además, el Ministerio Público reportó 13 casos por asfixia mecánica (3%), 10 por objetos contundentes (2.2%), cuatro por incendiarismo (0.9%) y dos por golpes (0.4%). En seis casos, equivalentes al 1%, no se había determinado el tipo de arma utilizada.

Los hombres representan la mayoría de las víctimas

La distribución por sexo muestra una marcada diferencia: 418 de las víctimas eran hombres, equivalentes al 92% del total, mientras que 36 eran mujeres, lo que representa el 8%.

Por rango de edad, el grupo de 18 a 24 años registra la mayor cantidad de víctimas, con 118 casos (26%). Le siguen las personas de 25 a 29 años, con 76 víctimas (16.7%); de 30 a 34 años, con 59 (13%); y de 35 a 39 años, con 47 (10.4%).

El informe también contabiliza 31 víctimas entre los 15 y 17 años, mientras que 12 correspondían a menores de 10 años, incluidos tres niños de entre cero y cuatro años; así como dos entre cinco y nueve años.

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Chiriquí y Coclé registran aumentos

Al comparar las cifras por área geográfica con el mismo periodo de 2025, Chiriquí pasó de nueve a 26 víctimas, un incremento del 189%, según los porcentajes publicados por el Ministerio Público. Coclé aumentó de ocho a 16 casos, equivalente al 100%, mientras que San Miguelito pasó de 79 a 85 víctimas, un alza del 8%.

También se registraron aumentos en Bocas del Toro, que pasó de tres a cuatro casos; Los Santos, de uno a tres; y Panamá Oeste, de 40 a 41.

En contraste, Colón disminuyó de 91 a 77 víctimas, una reducción del 15%. Darién pasó de cuatro a dos casos, Herrera de cinco a dos y Veraguas de seis a tres. En las comarcas Emberá, Guna Yala y Ngäbe-Buglé no se reportaron víctimas durante el periodo de 2026, frente a dos, dos y una, respectivamente, en el mismo lapso del año anterior.

Septiembre cerró con 47 víctimas

En el desglose mensual, enero registró 42 víctimas; febrero, 37; marzo, 53; abril, 63; mayo, 59; junio, 50; julio, 51; agosto, 52; y septiembre, 47.

Abril fue el mes con la cifra más alta del periodo, con 63 víctimas, mientras que febrero presentó la menor cantidad, con 37. En septiembre se contabilizaron 47 víctimas, cinco menos que en agosto.

El Ministerio Público advierte que las cifras son preliminares y pueden variar conforme avanzan las investigaciones. Además, señala que los datos de mayo, junio, julio y agosto fueron actualizados debido al proceso investigativo desarrollado por los fiscales en los casos correspondientes.

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