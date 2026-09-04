Jubilados sobre reunión con Mulino: 'Esperamos salir de la Presidencia convencidos de la sanción de la ley'

El Movimiento Mundo de Jubilados considera positiva la convocatoria del presidente José Raúl Mulino a una mesa con el sector empresarial, pero cuestiona los argumentos sobre el impacto económico del proyecto de ley.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los jubilados y pensionados ven con buenos ojos la decisión del presidente de la República, José Raúl Mulino, de convocar a una reunión con representantes del sector empresarial para abordar el proyecto de ley que amplía los descuentos y beneficios para jubilados y adultos mayores.

Guillermo Cortés, de la Asociación Mundo de Jubilados, consideró positivo el anuncio del mandatario y afirmó que, a su juicio, la convocatoria demuestra que el Ejecutivo busca encontrar una salida al proyecto antes de tomar una decisión sobre su sanción o veto.

Aunque aseguró que hasta el momento no ha recibido una invitación formal, Cortés sostuvo que el movimiento que representa fue uno de los principales impulsores de la iniciativa y que está dispuesto a participar en la mesa de diálogo.

"Yo observo el mensaje del presidente positivo", manifestó Cortés, quien agregó que espera que el encuentro permita aclarar varios de los planteamientos realizados por el sector empresarial.

Uno de los principales puntos de discusión será el impacto que los nuevos descuentos podrían tener sobre las pequeñas y medianas empresas.

Cortés cuestionó que se atribuya a los beneficios para los jubilados la situación económica de estos negocios y puso como ejemplo el caso de una pequeña farmacia que, según explicó, habría otorgado unos $2,800 en descuentos durante un año.

A su juicio, este monto no puede ser considerado como la causa de las dificultades económicas de una pequeña empresa, frente a la competencia de grandes cadenas que pueden ofrecer descuentos mayores.

"Tenemos que vivir realidades", sostuvo.

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Jubilados cuestionan argumento de sostenibilidad

El dirigente también respondió al planteamiento realizado por el presidente Mulino sobre la necesidad de encontrar una fórmula que permita que la iniciativa sea económicamente sostenible.

El mandatario reconoció este jueves que todavía no encuentra una fórmula para hacer viable económicamente el proyecto y recordó que cuenta con un plazo constitucional de 30 días para decidir si lo sanciona o lo veta.

Mulino también cuestionó que las entidades encargadas de las finanzas públicas no fueran consultadas durante la discusión del proyecto y advirtió sobre la necesidad de evitar que, en el futuro, no existan recursos para sostener las medidas contempladas.

Ante esto, Cortés cuestionó qué ha ocurrido con la sostenibilidad del sistema de beneficios desde que se establecieron los descuentos hace décadas.

El representante de los jubilados sostuvo que el poder adquisitivo de este sector se ha deteriorado considerablemente y defendió la necesidad de actualizar los beneficios establecidos originalmente.

"Nuestro poder adquisitivo es miseria", afirmó, al considerar que los adultos mayores requieren medidas que les permitan enfrentar el incremento en el costo de vida.

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Piden que la reunión permita aclarar posiciones

Cortés rechazó además que el proyecto no haya sido consultado con el sector empresarial. Aseguró que durante los años de discusión de la iniciativa participaron representantes de la Cámara de Comercio y de sectores como hotelería, restaurantes y telecomunicaciones.

Sin embargo, sostuvo que la posición empresarial habría sido mantener el esquema vigente desde 1987, algo que, según dijo, ya no responde a la realidad económica actual.

El dirigente también recordó que el sector de restaurantes cuenta desde 2020 con disposiciones que le permiten deducir de su impuesto sobre la renta determinados descuentos otorgados a jubilados y pensionados, por lo que considera necesario revisar estos antecedentes durante la reunión.

"Yo espero que podamos, de una manera clara, establecer primero que el proyecto había que trabajarlo porque es una ley que data de 40 años", señaló.

Cortés adelantó que llevará a la mesa varios ejemplos y propuestas para sustentar la posición de los jubilados y espera que el encuentro permita despejar las dudas planteadas por el Ejecutivo y el sector privado.

La expectativa del movimiento es que, una vez concluido el diálogo, el presidente pueda encontrar una fórmula que permita garantizar la sostenibilidad de la iniciativa sin renunciar a los beneficios contemplados para jubilados, pensionados y adultos mayores.

El Ejecutivo, por su parte, mantiene abierta la decisión sobre la sanción o el veto del proyecto dentro del plazo constitucional establecido.