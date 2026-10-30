Enrique Lau Cortés le gana el pulso a la Fiscalía y seguirá detenido en casa

El exfuncionario fue aprehendido el 6 de octubre en su apartamento del residencial Santa María, durante la denominada Operación Muralla, desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción y unidades policiales.

El exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, seguirá bajo retención domiciliaria e impedimento de salida del país, luego de que el Tribunal Superior de Apelaciones rechazara los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción, que buscaba enviarlo a prisión preventiva.

La decisión fue confirmada por su abogada defensora, Katia Quiel, quien explicó que los magistrados, por decisión unánime, coincidieron con los planteamientos de la jueza de garantías y consideraron que no existían fundamentos para agravar las medidas cautelares impuestas a su representado.

Quiel señaló que los riesgos procesales (...) se encontraban debilitados y que el fiscal no logró demostrar, ni durante la audiencia de garantías ni en la apelación, de qué manera las medidas vigentes agravaban esos riesgos.

Otro elemento considerado por el Tribunal fue la edad del exfuncionario, de 75 años. Según explicó la defensora, los magistrados estimaron que imponerle detención provisional afectaría su condición etaria, al superar los 70 años, edad contemplada como excepcional en el artículo 238 del Código Procesal Penal y en las disposiciones constitucionales invocadas por la defensa.

Te puede interesar: Contraloría exceptúa al MEF del control previo en fideicomiso para compra de acciones de Petroterminal

La Fiscalía había apelado la decisión adoptada el pasado 7 de octubre por la jueza de garantías Xenia Pérez, quien, después de legalizar la aprehensión e imputarle cargos, ordenó que Lau Cortés permaneciera bajo retención domiciliaria y le impuso impedimento de salida del país.

El exfuncionario fue aprehendido el 6 de octubre en su apartamento del residencial Santa María, durante la denominada Operación Muralla, desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción y unidades policiales.

Lau Cortés es investigado por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales. La Fiscalía sostiene que existen movimientos financieros y bienes cuya procedencia no habría podido justificar, con una posible lesión patrimonial al Estado estimada en aproximadamente 500 mil dólares.

Entre los elementos bajo investigación figuran operaciones por 500 mil dólares vinculadas a la sociedad Cervecería La 10, cuyos fondos habrían sido transferidos posteriormente a República Dominicana, además de propiedades en Santa María y Playa Blanca, vehículos y un cuadro valorado en 50 mil dólares.

Una auditoría de la Contraloría estableció un presunto enriquecimiento injustificado de 122 mil 553 dólares entre 2019 y 2025, mientras que un análisis financiero de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) incorporó otros hallazgos que forman parte de los señalamientos económicos manejados por la Fiscalía.

Frente a estos señalamientos, Quiel sostuvo que el Tribunal considera que el proceso representa una oportunidad para que su defendido demuestre su inocencia.

La abogada también señaló que existen contradicciones evidentes en el informe de la Contraloría, porque, a su juicio, no tomó en cuenta todos los ingresos percibidos por Lau Cortés.

El exdirector de la CSS permanece hospitalizado en la Ciudad de la Salud desde el 15 de octubre, cuando acudió a una cita médica en el departamento de Cardiología y tuvo que quedarse ingresado por problemas de salud. La jueza había autorizado que pudiera salir de su residencia para recibir atención médica.

Lau Cortés dirigió la Caja de Seguro Social durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo, entre 2019 y 2024.

Con la decisión unánime del Tribunal Superior de Apelaciones, el exfuncionario conservará la retención domiciliaria y el impedimento de salida del país mientras continúa la investigación. La Fiscalía no consiguió el cambio de medida cautelar que había solicitado.