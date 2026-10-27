Caso PH Breeze: declaran culpables a constructora e ingeniera por muerte de tres personas

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, la empresa constructora incumplió las disposiciones del Reglamento de Diseño Estructural de Panamá (REP-2004) durante la construcción del edificio, desarrollada entre 2008 y 2011.

Ocho años después del accidente en Costa del Este, la sobreviviente Sabrina Murillo expresó que siente “un poquito de paz” tras el fallo de culpabilidad contra la empresa constructora y una ingeniera residente.

La empresa constructora y una ingeniera residente fueron declaradas culpables del delito de homicidio culposo por el accidente ocurrido el 28 de marzo de 2018 en el PH Breeze, en Costa del Este, donde un vehículo cayó desde el área de estacionamientos y provocó la muerte de tres personas, además de dejar a una joven con una lesión medular permanente.

La Procuraduría General de la Nación informó que la decisión se produjo tras un juicio oral que culminó este martes 27 de octubre de 2026, a cargo de la Sección de Homicidio y Femicidio Metropolitana.

Tras conocer el resultado, Sabrina Murillo, quien sobrevivió al accidente cuando tenía 20 años, compartió un mensaje en el que expresó las emociones que le genera el fallo, luego de más de ocho años marcados por la pérdida de sus seres queridos y las secuelas físicas del siniestro.

“Hoy tengo el corazón lleno de emociones difíciles de explicar”, manifestó.

La joven señaló que, después de años de dolor y de aprender a vivir con las ausencias, siente que finalmente sus voces fueron escuchadas.

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“Nada me devolverá lo que perdí. Pero hoy siento un poquito de paz en medio de tanto dolor”, expresó.

Murillo también advirtió que su lucha aún no termina y pidió apoyo para difundir su historia, con la esperanza de evitar que otras familias atraviesen una experiencia similar.

“Les pido de corazón que me ayuden a compartir nuestra historia para que ninguna otra familia tenga que vivir lo que vivimos nosotros”, escribió.

Así ocurrió el accidente en el PH Breeze

El hecho ocurrió aproximadamente a las 5:00 p.m. del 28 de marzo de 2018, cuando un Mini Cooper rojo se precipitó desde el nivel 4000 del área de estacionamientos del PH Breeze, ubicado en el corregimiento de Juan Díaz, e impactó contra la vía pública.

En el vehículo viajaban Eduardo Murillo, empresario venezolano y conductor; su hija Paola Murillo, de 17 años, y Abel Sandí, un costarricense de 26 años y amigo de la familia. Los tres fallecieron.

Sabrina Murillo también viajaba en el automóvil y sobrevivió, pero sufrió heridas de extrema gravedad, incluida una lesión medular permanente.

Fiscalía señaló incumplimiento de normas estructurales

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, la empresa constructora incumplió las disposiciones del Reglamento de Diseño Estructural de Panamá (REP-2004) durante la construcción del edificio, desarrollada entre 2008 y 2011. En el proyecto también participó una ingeniera residente.

La Fiscalía sustentó la responsabilidad penal por homicidio culposo en la presunta inobservancia del deber de cuidado por parte de ambas, al participar en la construcción de una estructura que, según la investigación, no cumplía con los requisitos mínimos de seguridad establecidos en la normativa.

La información divulgada por la Procuraduría confirmó la declaratoria de culpabilidad, pero no detalló la pena impuesta.