Lotería Nacional: Billete 8928 fue devuelto y el Gordito de Zodíaco quedó sin ganador

A través de un comunicado, la entidad explicó que el billete no fue vendido y que su devolución fue realizada por el vendedor correspondiente.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) informó que el sorteo del Gordito de Zodíaco del pasado viernes 13 de noviembre quedó sin ganador, debido a que el billete con el número 8928 fue devuelto por el vendedor asignado en la Agencia de Colón.

A través de un comunicado, la entidad explicó que el billete no fue vendido y que su devolución fue realizada por el vendedor correspondiente. La institución hizo pública esta información como parte de su política de transparencia.

La LNB señaló que esta práctica forma parte de la gestión de la actual administración, iniciada en julio de 2024, y reiteró su compromiso con una gestión transparente para fortalecer la confianza de la ciudadanía.

La entidad también indicó que los recursos de la institución respaldan programas de beneficencia y donaciones dirigidos a personas que más lo necesitan.

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