Malaria en Merca Panamá: Identifican asentamientos informales alrededor del mercado

Una jornada de verificación y desalojo permitió identificar a varias personas que residen en los alrededores de Merca Panamá, en un área ubicada fuera de los predios del mercado y dentro del sector del Parque Nacional Camino de Cruces.

El operativo se realizó a solicitud de Merca Panamá, que pidió la colaboración del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) para inspeccionar la zona y reforzar los controles en sus alrededores.

Durante la intervención, las autoridades también adoptaron medidas para fortalecer la vigilancia de la cerca perimetral, prevenir accesos no autorizados y garantizar que el ingreso a las instalaciones se realice exclusivamente por la garita principal.

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La inspección se desarrolla en medio de la alerta sanitaria por más de 40 casos de malaria detectados entre personas que laboran en Merca Panamá.

De acuerdo con información compartida por el Minsa, algunas de estas personas duermen dentro de las instalaciones del mercado, mientras que otras permanecen en áreas cercanas, como sectores de Camino de Cruces y debajo del puente de retorno ubicado en el sitio.

La situación ha puesto el foco en las condiciones de permanencia y alojamiento de quienes trabajan en el mercado y en las áreas aledañas.

Las autoridades buscan reforzar la vigilancia y evitar ocupaciones o accesos no autorizados en el área protegida. Sin embargo, no se precisó cuántas personas fueron identificadas durante la jornada ni si todas fueron desalojadas.