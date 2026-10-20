Panamá autoriza hasta $300 mil para fortalecer la supervisión del Siacap

Según el documento, los recursos permitirán desarrollar estudios complementarios y definir los procesos necesarios para completar la implementación del modelo de Supervisión Basada en Riesgos.

Ciudad de Panamá/El Consejo de Gabinete autorizó la suscripción de un segundo Acuerdo de Servicios de Asesoría Reembolsable, por un monto de hasta $300 mil, para continuar con la implementación del programa Panamá Siacap, enfocado en desarrollar un modelo de supervisión basada en riesgos para el Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (Siacap).

La autorización quedó establecida en un decreto de gabinete del 13 de octubre de 2026, publicado en Gaceta Oficial, que contempla la participación de la República de Panamá, a través del Ministerio de Economía y Finanzas y el Consejo de Administración del Siacap, junto con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

Según el documento, los recursos permitirán desarrollar estudios complementarios y definir los procesos necesarios para completar la implementación del modelo de Supervisión Basada en Riesgos (SBR), con el propósito de fortalecer los mecanismos de seguimiento y control del sistema de pensiones de los servidores públicos.

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Entre las acciones previstas figuran la definición del ciclo de supervisión, el desarrollo de herramientas de alerta temprana y monitoreo de inversiones, así como la implementación de un marco de inversiones que incluya métricas de riesgo y una garantía mínima de rendimiento.

El acuerdo también contempla definir un departamento de riesgos, determinar los recursos humanos y tecnológicos necesarios, capacitar a los funcionarios del Siacap en la aplicación del modelo y elaborar un manual de intervenciones escalonadas. Además, se prevé establecer un plan de contingencia ante posibles rescisiones de contratos con los operadores del sistema.

Esta nueva etapa da continuidad a un primer acuerdo de asesoría reembolsable, autorizado en junio de 2025, que permitió avanzar en la evaluación de las actividades requeridas para implementar el modelo de supervisión basada en riesgos.

El decreto establece que el Consejo de Administración del Siacap será el beneficiario y responsable de la ejecución del acuerdo. Asimismo, deberá realizar las previsiones presupuestarias correspondientes para reembolsar el costo de la asesoría al BIRF.

La normativa también autoriza al ministro de Economía y Finanzas, a la viceministra de Economía, al viceministro de Finanzas o al embajador de Panamá en Estados Unidos, cualquiera de ellos de manera individual, a suscribir el acuerdo y los documentos necesarios para su ejecución. La operación deberá contar con el refrendo de la Contraloría General de la República.