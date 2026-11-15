Torrijos inicia gira nacional, condena atentado contra periodista y pide cambiar la forma de gobernar

El expresidente cuestionó la respuesta gubernamental ante el terremoto y planteó fortalecer los gobiernos locales y las oportunidades en las comunidades afectadas.

Ciudad de Panamá, Panamá/El expresidente de la República, Martín Torrijos Espino, condenó el atentado contra el periodista Rolando Rodríguez y su familia, cuestionó la respuesta del Gobierno ante el terremoto que afectó a varias comunidades del país y planteó la necesidad de transformar la manera de gobernar en Panamá.

Las declaraciones las ofreció este domingo 15 de noviembre durante el lanzamiento de la gira nacional “Panamá nos UNE”, iniciativa con la que el movimiento Unidos por la Nueva Era (UNE), que preside, busca avanzar en su proceso de organización política.

“No podemos normalizar la violencia. Mucho menos permitir que se utilice para intimidar o silenciar a quienes ejercen el derecho a informar”, manifestó Torrijos al referirse al ataque contra la residencia de Rodríguez, subdirector asociado del diario La Prensa.

El exmandatario advirtió que este tipo de hechos atenta contra la libertad de expresión y pone en peligro la convivencia democrática del país.

Cuestiona respuesta gubernamental tras el terremoto

Durante su intervención, Torrijos también se refirió a las comunidades afectadas por el terremoto que sacudió al país hace poco más de un mes. Destacó la solidaridad de los ciudadanos que se organizaron para llevar ayuda a las zonas afectadas, pero cuestionó la coordinación de la respuesta gubernamental ante la emergencia.

Como parte de su relato, recordó el testimonio de Mario Marín, un residente de Las Minas que perdió lo que había construido durante cuatro décadas.

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“Lo que mi mujer y yo construimos en 40 años lo perdimos en 40 segundos”, recordó Torrijos, que le expresó el ciudadano.

A juicio del expresidente, el terremoto dejó al descubierto problemas estructurales que ya enfrentaban estas comunidades, como la pobreza, la desigualdad, el desempleo y la falta de oportunidades.

“La verdad es que el terremoto no creó la pobreza, la desigualdad ni el abandono. Solo las destapó”, afirmó.

Torrijos sostuvo que la reconstrucción no debe limitarse a reparar o levantar viviendas, sino que debe contemplar servicios de agua potable y electricidad, caminos, apoyo a la agricultura, turismo, emprendimientos y generación de empleos.

En ese sentido, propuso fortalecer los gobiernos locales, descentralizar las decisiones y los recursos, garantizar la transparencia y dar participación a las comunidades en la definición de sus prioridades.

Plantea cambiar la forma de gobernar

El expresidente amplió su discurso a otros problemas que, según señaló, afectan a la población, entre ellos el alto costo de la vida, el desempleo juvenil, el endeudamiento de la clase media, las dificultades para acceder a medicamentos y servicios de salud, la inseguridad y los problemas de transporte y suministro de agua.

También cuestionó la corrupción, las contrataciones directas, los conflictos de intereses y la falta de controles en las instituciones públicas, situaciones que, a su juicio, han profundizado la desconfianza ciudadana hacia la política.

Sin embargo, hizo un llamado a no abandonar la participación política.

“Cuando la gente decente no participa en la política, la política queda en manos de los que nos tienen así”, expresó.

Torrijos planteó que Panamá necesita recuperar el diálogo, la consulta y la construcción de acuerdos, colocando a los ciudadanos en el centro de las decisiones.

Como referencia, mencionó experiencias de su administración, entre ellas la ampliación del Canal de Panamá y la Concertación Nacional para el Desarrollo, como procesos en los que la participación permitió alcanzar objetivos nacionales.

“Para nosotros, gobernar significa escuchar. Consultar. Ponerse de acuerdo. Y cumplir”, manifestó.

El exmandatario también reconoció que durante su gestión se cometieron errores y señaló que su experiencia al frente del Ejecutivo le ha permitido reflexionar sobre las responsabilidades que implica gobernar.

UNE busca organizarse de cara a 2029

En el lanzamiento de la gira nacional, Torrijos explicó que el movimiento recorrió distintas regiones del país y consultó a dirigentes comunitarios, jóvenes, mujeres, trabajadores, empresarios, productores y representantes de los pueblos indígenas para recoger sus inquietudes y propuestas.

Indicó que UNE cuenta con una visión de país, un programa de gobierno y normas de transparencia y ética, además de la autorización del Tribunal Electoral para iniciar el proceso de inscripción de adherentes.

El dirigente político pidió a sus simpatizantes participar en esta etapa de organización y contribuir a consolidar el movimiento como partido político.

“Sin inscripción, no hay partido; y sin partido, no competimos y otros decidirán por nosotros”, expresó.

Torrijos aseguró que su propuesta no busca únicamente reemplazar a quienes ocupan el poder, sino cambiar la forma de ejercerlo.

“No queremos solamente cambiar a los que nos gobiernan: queremos cambiar la manera de ejercer el poder”, afirmó.

Al concluir, convocó a sus seguidores a promover la inscripción en las comunidades y manifestó que el objetivo de esta etapa es preparar el movimiento para competir en las elecciones generales de 2029.