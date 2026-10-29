Merca Panamá reporta la muerte de un hombre de 26 años en sus instalaciones

La administración de Merca Panamá lamentó lo ocurrido y extendió sus condolencias a los familiares y seres queridos de la persona fallecida.

La tarde de este jueves 29 de octubre un joven murió en las instalaciones de Merca Panamá, así lo dio a conocer la Cadena de Frío de Mercados Nacionales.

De acuerdo con la información preliminar, se trata de un hombre de aproximadamente 26 años que presentó una emergencia de salud.

El personal de salud le brindó atención y realizó maniobras de reanimación durante unos 45 minutos. Sin embargo, pese a los esfuerzos, se confirmó su fallecimiento.

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La administración de Merca Panamá lamentó lo ocurrido y extendió sus condolencias a los familiares y seres queridos de la persona fallecida.

Asimismo, manifestó su disposición de colaborar con las autoridades competentes, incluido el Ministerio de Salud, en las diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho.

Merca Panamá reiteró su compromiso con el bienestar de quienes visitan sus instalaciones y expresó su solidaridad con los familiares en este difícil momento.