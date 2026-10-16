MiAmbiente extiende cierre de Isla Escudo de Veraguas, pero permite pesca de langosta por 30 días

La decisión se fundamenta en un informe técnico de la Dirección Nacional de Costas y Mares, que documentó evidencias visibles de blanqueamiento en algunas colonias de coral durante una gira de monitoreo realizada del 14 al 19 de septiembre.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) extendió hasta el 31 de diciembre de 2026 el cierre temporal del Paisaje Protegido Isla Escudo de Veraguas-Degó, en Bocas del Toro, debido a evidencias de blanqueamiento coralino y a la falta de información científica suficiente sobre la población de langosta espinosa del Caribe.

Sin embargo, la entidad autorizó una excepción de 30 días calendario para la pesca artesanal de langosta, dirigida a pescadores de comunidades vinculadas tradicionalmente al área protegida y bajo condiciones específicas de acceso, captura y control.

La medida está establecida en la Resolución DM-0551-2026 del 15 de octubre, publicada en la Gaceta Oficial Digital No. 30635 C. La disposición extiende las restricciones previamente establecidas y establece las condiciones para esta autorización excepcional.

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¿Por qué se mantiene cerrado Isla Escudo de Veraguas?

La decisión se fundamenta en un informe técnico de la Dirección Nacional de Costas y Mares, que documentó evidencias visibles de blanqueamiento en algunas colonias de coral durante una gira de monitoreo realizada del 14 al 19 de septiembre.

El documento también recoge indicadores regionales de riesgo térmico para los arrecifes coralinos, basados en información de NOAA Coral Reef Watch del 12 de octubre. No obstante, la resolución aclara que estos indicadores no constituyen, por sí solos, un diagnóstico específico de toda el área protegida.

Otro factor determinante es la falta de información científica suficiente para establecer con certeza cuántas langostas hay en la zona, cómo se distribuyen por tamaño y cuál es su capacidad de recuperación.

MiAmbiente advierte que la ausencia de estos datos no significa que exista disponibilidad suficiente del recurso para permitir su extracción. Por ello, la entidad mantiene el cierre bajo los principios de prevención y precaución ambiental.

¿Quiénes podrán pescar langosta y bajo qué condiciones?

La excepción busca atender la importancia económica y social de esta actividad para las comunidades vinculadas tradicionalmente al área, sin levantar de manera general las restricciones de conservación.

Estas son las principales condiciones establecidas en la resolución:

Duración: del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2026. Al vencer el plazo, la excepción quedará sin efecto y continuará aplicándose el cierre.

del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2026. Al vencer el plazo, la excepción quedará sin efecto y continuará aplicándose el cierre. Cupos: un máximo de 120 pescadores y 40 embarcaciones artesanales de pequeña escala, con hasta tres beneficiarios por embarcación.

un máximo de 120 pescadores y 40 embarcaciones artesanales de pequeña escala, con hasta tres beneficiarios por embarcación. Requisitos: ser panameño, residir en una de las comunidades beneficiadas, contar con licencia vigente de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) y completar el registro correspondiente.

ser panameño, residir en una de las comunidades beneficiadas, contar con licencia vigente de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) y completar el registro correspondiente. Permisos: se exigirá autorización individual para cada pescador y un permiso para la embarcación. Ambos serán personales e intransferibles y no sustituirán la licencia de pesca.

se exigirá autorización individual para cada pescador y un permiso para la embarcación. Ambos serán personales e intransferibles y no sustituirán la licencia de pesca. Límite de captura: hasta 12 langostas por persona al día , sin acumular los cupos de jornadas anteriores.

hasta , sin acumular los cupos de jornadas anteriores. Tamaño permitido: únicamente ejemplares con una longitud de cola igual o superior a 140 milímetros .

únicamente ejemplares con una longitud de cola igual o superior a . Prohibiciones: no se podrán capturar hembras ovadas o frezadas ni ejemplares con espermateca o en proceso de muda.

no se podrán capturar hembras ovadas o frezadas ni ejemplares con espermateca o en proceso de muda. Horario: las faenas estarán permitidas entre las 7:00 a.m. y las 4:00 p.m. No se permitirá pernoctar ni instalar campamentos en la isla.

Si las solicitudes superan los cupos disponibles, la selección se realizará con base en los listados de las autoridades de la Comarca Ngäbe-Buglé y, si no se cuenta con ellos, por orden de inscripción.

Métodos de pesca y zonas restringidas

La resolución autoriza únicamente la captura mediante buceo a pulmón, a mano o con lazo. Queda prohibido utilizar tanques o compresores de buceo, trampas, redes, cloro y otras sustancias químicas.

Los pescadores deberán mantener una distancia mínima de 100 metros de los arrecifes coralinos y no podrán fondear embarcaciones sobre arrecifes ni pastos marinos.

Tampoco podrán capturar caracol o cambute ni otras especies distintas de la langosta, con una excepción: se permite la captura del pez león a las personas debidamente registradas.

¿Qué controles aplicará MiAmbiente?

Los pescadores y sus embarcaciones deberán registrarse en el punto de control que establezca la Dirección Regional. Al finalizar cada faena, tendrán que declarar las capturas e informar el sitio de extracción, la cantidad de ejemplares, la longitud de la cola, el sexo y la condición reproductiva.

Las langostas deberán mantenerse enteras hasta completar el registro correspondiente.

El incumplimiento de las condiciones puede ocasionar la cancelación de los permisos, además de la retención de productos, artes y equipos de pesca, así como las sanciones administrativas, civiles o penales que correspondan.

Las personas que ingresen al área sin autorización serán requeridas para abandonarla.

Evaluarán el estado de los arrecifes y la población de langosta

MiAmbiente ordenó a las direcciones nacionales de Costas y Mares y de Áreas Protegidas y Biodiversidad, con el apoyo del Comité Científico, monitorear la población de langosta y las condiciones de los arrecifes coralinos durante el periodo de pesca excepcional.

Dentro de los 15 días siguientes al vencimiento de la autorización, las instancias responsables deberán presentar un informe técnico con los resultados y las recomendaciones correspondientes.

La resolución enfatiza que esta autorización no representa una reapertura general de Isla Escudo de Veraguas ni un derecho permanente de explotación de sus recursos naturales. Se trata de una excepción temporal, sujeta a controles y condiciones específicas, mientras se mantiene el cierre del área protegida hasta el 31 de diciembre de 2026.