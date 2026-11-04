MiAmbiente paraliza trabajos de movimiento de tierra y retiene madera en Chiriquí

En Alto Boquete, los técnicos detectaron trabajos de corte, relleno y nivelación de terreno en una superficie aproximada de 5,000 metros cuadrados, pese a que la actividad únicamente contaba con un permiso de limpieza.

Chiriquí/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) paralizó trabajos de adecuación de terreno en Alto Boquete y retuvo preventivamente madera de roble y una motosierra en el distrito de Dolega, provincia de Chiriquí, tras detectar incumplimientos de la normativa ambiental.

En Alto Boquete, los técnicos identificaron labores de corte, relleno y nivelación de terreno en una superficie aproximada de 5,000 metros cuadrados, pese a que el responsable únicamente contaba con un permiso de limpieza. Las actividades excedían el alcance de la autorización y requerían cumplir con el proceso de evaluación de impacto ambiental establecido en el Decreto Ejecutivo 4 del 28 de mayo de 2026.

Ante la continuidad de los trabajos, pese a los llamados de los funcionarios, se levantó un acta de paralización con el apoyo de personal del Municipio de Boquete y unidades de la Policía Nacional.

En una segunda intervención, realizada en la comunidad de Dos Ríos, distrito de Dolega, las autoridades retuvieron 15 tablas, dos bloques y una troza de madera de roble, además de una motosierra marca STIHL, modelo MS 661.

Aunque el operador contaba con carné de motosierrista, no tenía los permisos de tala y aprovechamiento forestal correspondientes. Por esta razón, MiAmbiente inició un expediente administrativo con fundamento en la Ley 1 del 3 de febrero de 1994, conocida como Ley Forestal de Panamá.

La entidad informó que mantendrá los patrullajes durante las festividades patrias en la provincia, con el objetivo de prevenir actividades que afecten los recursos naturales y verificar el cumplimiento de la legislación ambiental.