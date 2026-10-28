Mides habilita 62 Caipi luego del sismo; otros 35 siguen pendientes de evaluación

La asistencia pasó de 172 a 327 niños durante el período evaluado hasta el 23 de octubre. La institución reconoce diferencias territoriales en el retorno a los centros.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 62 Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) está habilitado para prestar servicios tras el sismo del 9 de octubre y sus réplicas, mientras otros 35 permanecen pendientes de completar su evaluación técnica, anunció el Ministerio de Desarrollo Social (MIides) este miércoles 28 de octubre.

Las inspecciones forman parte del proceso de recuperación de la atención infantil y permiten establecer las condiciones de las instalaciones antes de avanzar en la normalización de los servicios.

“Estas verificaciones han permitido determinar las condiciones de cada instalación y avanzar de manera responsable en la continuidad de los servicios”, explicó Pastorita Castillo, coordinadora nacional de Caipi.

Aumenta la asistencia

El MIDES reportó una recuperación progresiva de la asistencia, después de la disminución registrada el 16 de octubre. Sin embargo, señaló que persisten diferencias territoriales que requieren seguimiento.

“La asistencia pasó de 172 a 327 niños. Los CAIPI con asistencia positiva aumentaron de 23 a 38, lo que evidencia una mayor participación familiar hasta el 23 de octubre”, detalló Castillo.

La habilitación técnica de los espacios y el retorno de las familias presentan cifras distintas: aunque 62 centros están habilitados, el reporte de asistencia citado por la funcionaria registra presencia de niños en 38 CAIPI.

Centros habilitados por región

De acuerdo con la matriz de viabilidad técnica, los 62 centros se distribuyen de la siguiente manera:

San Miguelito: 10.

Veraguas y Chiriquí: ocho en cada provincia.

Coclé: siete.

Panamá Oeste: seis.

Los Santos: cinco.

Panamá Norte y la comarca Ngäbe-Buglé: cuatro en cada región.

Colón: tres.

Herrera y Panamá Centro: dos en cada región.

Panamá Este, Kuna Yala y la comarca Emberá: uno en cada región.

Entre los centros habilitados en Veraguas figuran Río de Jesús, San Antonio, Eduardo Sánchez, La Colorado, San Francisco, Calobre, Cerro Plata y Primavera. En Coclé están habilitados Pueblo Nuevo, La Pintada, Pasitos al Saber, Nuevo Perú, San Antonio, Jaguito y Guabas de Penonomé.

Seguimiento a centros con baja asistencia

El Mides mantiene el acompañamiento técnico y refuerza la comunicación con las familias sobre las condiciones de seguridad y la continuidad de los servicios.

También promueve actividades socioemocionales basadas en las guías institucionales y prioriza el seguimiento de los centros que registran baja asistencia, con el propósito de facilitar el retorno de los niños y las niñas.