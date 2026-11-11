Migración expulsa a dos venezolanos; uno fue identificado como miembro del Tren de Aragua

Según la institución, uno de los expulsados mantiene una orden de arresto vigente, mientras que el segundo registra antecedentes en el exterior por posesión de drogas.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Servicio Nacional de Migración anunció este miércoles 11 de noviembre la expulsión de dos ciudadanos venezolanos que, según la entidad, “representan un riesgo para la seguridad nacional”.

De acuerdo con el comunicado, uno de los extranjeros fue identificado como miembro de la organización criminal transnacional Tren de Aragua.

“Uno de los individuos está identificado como miembro de la organización criminal transnacional Tren de Aragua y cuenta con antecedentes penales en el extranjero, además de mantener una orden de arresto vigente”, detalló Migración en un comunicado.

Sobre el segundo ciudadano, la institución indicó que registra antecedentes delictivos en el exterior por posesión de drogas.

Ambos fueron trasladados bajo estricta custodia al Aeropuerto Internacional de Tocumen, desde donde se efectuó su salida del país en cumplimiento de las disposiciones migratorias correspondientes.

El Servicio Nacional de Migración reiteró su compromiso de aplicar la normativa vigente “en estricto apego al ordenamiento jurídico panameño”.