MiAmbiente destinará más de $870 mil a saneamiento y remediación en el área de Remance en Veraguas

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, informó que las pruebas realizadas en el río Santa María indican que el agua que ingresa y sale de las potabilizadoras mantiene una calidad adecuada. Sin embargo, se detectó contaminación fecal en sectores cercanos al área donde ocurrió el deslave.

La Villa, Los Santos/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) destinará más de 870 mil dólares a trabajos de saneamiento básico y remediación en el área de Remance, en la provincia de Veraguas, donde un deslave provocado por el terremoto del pasado 9 de octubre afectó los terrenos de una antigua mina abandonada.

El titular de la cartera, Juan Carlos Navarro, explicó que, desde el incidente, se han realizado más de 90 jornadas de pruebas de calidad del agua, algunas de ellas varias veces al día, en aguas superficiales, principalmente en la quebrada Veneno, afluente del río Santa María.

Según el funcionario, los resultados obtenidos en las tomas de agua ubicadas aguas abajo, tanto en San Francisco de la Montaña como en Santiago de Veraguas, indican que el agua que ingresa a las potabilizadoras y la que sale de estas mantiene una calidad adecuada. Las pruebas se han desarrollado en coordinación con el Ministerio de Salud (Minsa) y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

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Navarro aclaró que, aunque no se ha detectado un riesgo de contaminación en el agua que llega a las potabilizadoras, sí se identificó contaminación por heces fecales en sectores ubicados aguas arriba, cerca de la antigua mina, particularmente en la comunidad de La Gorda y en otras localidades cercanas.

Ante esta situación, MiAmbiente inició trabajos de saneamiento básico que incluyen la construcción de seis baños con tanques sépticos en puntos identificados como críticos y la instalación de cuatro sistemas de tratamiento de agua en distintas comunidades, entre ellas La Gorda. Estas medidas buscan mejorar las condiciones sanitarias de la población y evitar que continúe la contaminación de la quebrada Veneno.

El ministro también indicó que la entidad trabaja con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en un proyecto de remediación integral del área donde ocurrió el deslave, con el objetivo de sellar el terreno y prevenir futuras fuentes de contaminación. Navarro señaló que la antigua mina de Remance fue abandonada hace 27 años, pero no habría sido cerrada de manera adecuada ni conforme a las normas correspondientes. Añadió que existen otros tres sitios en condiciones similares que también están siendo atendidos por las autoridades.

Con información de Ney Castillo