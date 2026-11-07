Volcán Barú, San Lorenzo e Isla Bastimentos lideraron las visitas a áreas protegidas durante fiestas patrias

Entre el 2 y el 6 de noviembre, el Parque Nacional Volcán Barú encabezó la lista de destinos más concurridos, con 1,575 visitantes. Durante el operativo también se reportaron acciones de conservación, decomisos y aprehensiones por delitos ambientales en distintas zonas del país.

Ciudad de Panamá, Panamá/Más de 4 mil personas visitaron las áreas protegidas de Panamá entre el 2 y el 6 de noviembre, durante las festividades de los Días Patrios, según el balance del operativo especial desarrollado por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) en 66 espacios naturales del país.

El Parque Nacional Volcán Barú encabezó la lista de destinos con mayor afluencia, al recibir 1,575 visitantes. Le siguieron el Parque Nacional San Lorenzo, con 1,259; el Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, con 859; el Parque Nacional Chagres, con 585; y el Parque Nacional y Reserva Biológica Altos de Campana, con 561 visitantes.

Entre las áreas protegidas que también registraron una importante concurrencia figuran el Parque Nacional Soberanía, con 385 visitantes; el Parque Nacional Coiba, con 288; el Parque Nacional Portobelo, con 160; el Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana, con 154; la Reserva Hídrica Cordillera de Caraiguana, con 123; y el Monumento Natural Cerro El Gaital, con 116.

Otros espacios que recibieron visitantes fueron el Parque Nacional Camino de Cruces, el Parque Internacional La Amistad, el Parque Nacional Marino Golfo de Chiriquí, el Bosque Protector Palo Seco, la Reserva Forestal El Montuoso y el Humedal de Importancia Internacional Punta Patiño, entre otros.

En Veraguas, el Parque Nacional Coiba recibió a 288 visitantes nacionales y extranjeros. Durante esos días también se realizaron jornadas de orientación ambiental, monitoreo marítimo y controles para verificar el cumplimiento de las normas de conservación.

En Bocas del Toro, el Parque Nacional Marino Isla Bastimentos destacó por la afluencia de visitantes a Cayos Zapatilla. Mientras que en Colón, el Parque Nacional San Lorenzo mantuvo un flujo constante de personas atraídas por su patrimonio histórico y riqueza natural.

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Acciones de conservación y control

Además de atender a los visitantes, los guardaparques realizaron labores de vigilancia, monitoreo y conservación. Entre los resultados reportados figura la protección de 311 huevos de tortugas marinas en Playa Horcones y la liberación de 438 neonatos de tortuga lora en áreas protegidas de Chiriquí y Los Santos.

También se rescató y reubicó una boa constrictor en el área de influencia del Parque Nacional Camino de Cruces y se recuperó una red fantasma en aguas del Parque Nacional Coiba. A estas acciones se sumaron actividades de monitoreo de biodiversidad y educación ambiental.

En materia de vigilancia, los operativos permitieron detectar distintos incidentes relacionados con actividades ilegales. En el Parque Nacional Chagres se reportó la destrucción de 10 motobombas utilizadas para minería ilegal, así como la aprehensión de una persona y la retención de dos armas de fuego.

En el Parque Nacional Soberanía fueron capturadas dos personas por portar un arma de fuego dentro del área protegida. También se detectaron casos de tala ilegal en los parques nacionales Chagres y Sierra Llorona, así como en el Bosque Protector Palo Seco.

Por otro lado, en el Humedal San San Pond Sak se retuvieron 48 tablas de madera, mientras que en Cambutal fue aprehendida una persona presuntamente vinculada al tráfico ilegal de huevos de tortuga marina. En este último caso, se decomisaron 284 huevos.

De acuerdo con el balance de MiAmbiente, el operativo nacional generó 175 reportes de actividades e incidencias. De ese total, 53 correspondieron a eventos positivos y negativos relacionados con labores de conservación, protección, monitoreo y vigilancia ambiental, desarrolladas por personal de la entidad y organismos de apoyo.