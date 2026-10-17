MICI inspecciona instalaciones mineras por el sismo y monitorea deslizamiento en Remance

El personal técnico del MICI tiene previsto realizar una inspección el lunes 19 de octubre en la antigua mina de Remance, mientras mantiene el monitoreo del área.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) adelanta inspecciones técnicas en instalaciones y pasivos mineros de las provincias afectadas por el sismo del pasado 9 de octubre, con el objetivo de verificar las condiciones de seguridad y prevenir posibles afectaciones a las comunidades y al ambiente.

En Cobre Panamá, ubicado en Donoso, provincia de Colón, personal técnico del MICI realizó una inspección el 13 de octubre, con énfasis en la Instalación de Manejo de Relave y el área de mina.

Durante la visita se revisaron informes de estabilidad, registros de monitoreo y las medidas de respuesta implementadas. Según la información técnica presentada, la instalación se mantiene estable y no se detectaron desplazamientos ni fugas en las tuberías inspeccionadas.

El MICI indicó que la operación se mantiene bajo el Plan de Gestión Segura, con equipos técnicos encargados de las labores de mantenimiento y atención permanente. La entidad aseguró que no existe ningún riesgo.

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Deslizamiento en la antigua mina de Remance

En la antigua mina de Remance, ubicada en el distrito de San Francisco, provincia de Veraguas, el sismo provocó un deslizamiento de tierra. El sitio corresponde a una mina subterránea que permanece abandonada desde 1999.

El personal técnico del MICI tiene previsto realizar una inspección el lunes 19 de octubre, mientras mantiene el monitoreo del área.

La entidad también informó que el análisis de la calidad del agua y la atención a las comunidades se desarrollan en coordinación con el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud. La prioridad es garantizar agua segura a los residentes mientras se obtienen los resultados de laboratorio.

El MICI señaló que divulgará los resultados de las supervisiones conforme avancen las verificaciones técnicas y que sus actuaciones se basarán en información verificable.