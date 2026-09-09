Ministro Boyd reiteró que no se expondrá al personal de salud a condiciones de inseguridad en los centros de salud

El ministro Fernando Boyd Galindo advirtió que no expondrá a los trabajadores de la salud en instalaciones inseguras, durante su comparecencia en la Comisión de Presupuesto.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) fijó su postura sobre la seguridad del personal sanitario en las instalaciones del país. Durante la sustentación del presupuesto 2027 ante la Comisión de Presupuesto, el ministro Fernando Boyd Galindo dejó en claro que la institución no enviará ni mantendrá a sus funcionarios en instalaciones o zonas donde su integridad física se vea amenazada por actos delictivos.

La declaración surge ante los constantes reportes de hurtos de materiales y problemas de seguridad en diversos centros de salud. El titular del Minsa enfatizó que la entidad busca un cambio de actitud en la comunidad para que apoye en la vigilancia de las infraestructuras, subrayando que solo se operará con normalidad en aquellos lugares donde existan condiciones mínimas de protección.

"Nosotros trataremos de trabajar más que nada en las comunidades donde yo sienta que mi personal está protegido. Si hay una comunidad en la cual la estructura no está protegida o si mi personal no está protegido, yo no lo voy a exponer", afirmó Fernando Boyd Galindo.

La posición del ministerio generó inmediatas reacciones entre los miembros de la Comisión de Presupuesto. El diputado Javier Sucre cuestionó que la respuesta ante la delincuencia afecte el servicio que recibe la ciudadanía, señalando que la responsabilidad de garantizar la seguridad pública en las comunidades recae sobre los estamentos de policía y no sobre los usuarios de la red de salud.

A la par del debate sobre la protección del personal médico, las autoridades evaluaron las cifras financieras para el próximo año. El Minsa solicitó una partida presupuestaria de 4,650 millones de dólares, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recomendó un monto de 3,844 millones de dólares.

Asimismo, el ministro Boyd informó que remitió documentación a la Procuraduría General de la Nación para deslindar responsabilidades sobre proyectos de infraestructura hospitalaria que quedaron abandonados durante la administración saliente.

Con información de Meredith Serracín.