Ministerio de Salud sustenta presupuesto 2027 con recorte de $800 millones

El ministro de Salud advirtió que la reducción presupuestaria representa un desafío para el desarrollo de proyectos y programas prioritarios.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional su propuesta presupuestaria para 2027, en medio de un recorte de $800 millones respecto a lo solicitado inicialmente.

De acuerdo con lo expuesto, el monto recomendado por el Ministerio de Economía y Finanzas asciende a $3,844 millones, de los cuales $2,192 millones estarían destinados al funcionamiento de la entidad y $652 millones a inversión.

”Los ejes estratégicos son: fortalecimiento y transformación de sistema nacional de salud en la digitalización, atención primaria y protección social, seguridad, hídrica y calidad de agua; En este punto debo acotar que el ministerio está trabajando hasta lograr lo que prontamente será una realidad, y es que la telemedicina sea de acceso para todos los panameños”, indicó Fernando Boyd, ministro de Salud durante su sustentación.

Durante la sustentación se explicó que existen fondos adicionales para inversión que no aparecen registrados directamente en el presupuesto recomendado y que permitirían avanzar en la culminación de instalaciones de salud que han sido esperadas durante años por la población.

”Eso significa que tenemos proyectos que suman alrededor de $3, 644 millones para el Ministerio de Salud que no los vamos a encontrar identificados dentro del presupuesto por qué es una modalidad que se está haciendo a través de financiamiento público. Para el 2027 de esos 29 proyectos tenemos $154.6 millonesque se van a pagar”, detalló Justo Botacio, Dir. de Presupuesto de la Nación.

🔗Puedes leer: Recomendarán ajustes al proyecto de Presupuesto del Estado 2027, informa el diputado Eduardo Vásquez, presidente de la comisión

No obstante, el ministro de Salud advirtió que la reducción presupuestaria representa un desafío para el desarrollo de proyectos y programas prioritarios. Entre las áreas que podrían verse comprometidas mencionó la infraestructura sanitaria, la digitalización, el acceso a agua potable, la atención primaria y los programas de salud dirigidos a comunidades rurales y comarcales.

Las autoridades de Salud destacaron que, pese a las limitaciones presupuestarias, se busca establecer nuevas estrategias de atención y avanzar en proyectos que permanecen pendientes a nivel nacional.

Con información de Luis Jiménez