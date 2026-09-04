Al finalizar esta etapa, la comisión deberá presentar sus recomendaciones sobre el proyecto de Presupuesto General del Estado correspondiente al próximo año fiscal. Recomendarán ajustes al proyecto de Presupuesto del Estado 2027, informa el diputado Eduardo Vásquez, presidente de la comisión.

Ciudad de Panamá/Tras completar las primeras tres semanas de vistas presupuestarias, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional recomendará al Órgano Ejecutivo realizar ajustes al proyecto de ley 644, que establece el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 2027.

En nota publicada en el portal de la Asamblea, el presidente de la comisión de Presupuesto, diputado Eduardo Vásquez, informó que hasta el momento se han desarrollado 46 vistas presupuestarias, en las que han participado instituciones como el Tribunal Electoral, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Ministerio de Educación y Pandeportes.

Sin embargo, todavía están pendientes entidades consideradas clave dentro del análisis, entre ellas el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Salud.

Vásquez manifestó especial preocupación por el presupuesto destinado al sector salud y señaló que la comisión busca realizar una revisión enfocada en los resultados y en la inversión pública.

El diputado Vásquez cuestionó que, en algunas instituciones, los gastos de funcionamiento superen los recursos destinados a inversión. Como ejemplo, mencionó al sector educativo y planteó la necesidad de alcanzar un mayor equilibrio para garantizar resultados concretos.

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De acuerdo con Vásquez, salud e infraestructura estarán entre las principales prioridades de la comisión, junto con educación y agua.

El presidente de la Comisión de Presupuesto sostuvo que una mayor inversión pública puede generar movimiento económico y contribuir a la creación de empleos.

Aunque el cronograma establecido para las vistas presupuestarias se mantiene, el proceso de análisis se extenderá por al menos tres semanas adicionales.

Al finalizar esta etapa, la comisión deberá presentar sus recomendaciones sobre el proyecto de Presupuesto General del Estado correspondiente al próximo año fiscal.