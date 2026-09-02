Ministerio de Educación sustenta proyecto de presupuesto por $3,757 millones para 2027

Dentro de la estructura presupuestaria, se asignarán 1,445 millones de dólares a programas de inversión , lo que equivale a un 38.5% del total institucional y un aumento de 117 millones en relación con el año 2026.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Educación (Meduca) presentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional su anteproyecto para la vigencia fiscal 2027, con un monto recomendado de 3,757 millones de dólares.

Esta cifra representa un incremento del 3% en comparación con el periodo anterior, enfocado en el fortalecimiento de la infraestructura y el recurso humano de la educación pública.

Dentro de la estructura presupuestaria, se asignarán 1,445 millones de dólares a programas de inversión, lo que equivale a un 38.5% del total institucional y un aumento de 117 millones en relación con el año 2026.

Por su parte, el rubro de gastos de funcionamiento alcanzará los 2,312 millones de dólares (61% del total), destinados principalmente al pago de planillas, servicios básicos e insumos escolares.

Durante su intervención, las autoridades del sector destacaron que el presupuesto busca respaldar 82,751 posiciones laborales, de las cuales 65,412 corresponden a educadores.

El ministro Vega subrayó que el plan financiero responde a un esfuerzo conjunto entre la comunidad educativa, las familias y las fuerzas vivas del país para garantizar la continuidad y calidad de la enseñanza.