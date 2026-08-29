Ministro Vega dice que se reunirá con todos los gremios docentes: 'Tenemos que modernizar la educación'

Vega dijo que atenderá a los docentes de todas las categorías y edades, aunque advirtió que el diálogo también debe conducir a compromisos que permitan introducir cambios en el sistema educativo.

Los Santos/El ministro de Educación, Ventura Vega, aseguró que mantendrá abiertas las puertas al diálogo con los distintos sectores vinculados al sistema educativo y adelantó que buscará reunirse con todos los gremios docentes, trabajadores, empresarios y representantes de las universidades para definir una ruta que permita modernizar la educación panameña.

Durante una gira de trabajo este sábado en la provincia de Los Santos, Vega conversó con TVN Noticias sobre los encuentros que ha sostenido recientemente con dirigentes educativos y dejó claro que no descarta ampliar estas reuniones.

“Con toda la población panameña me voy a reunir en aras de tener una educación moderna”, afirmó el ministro.

Vega dijo que atenderá a los docentes de todas las categorías y edades, aunque advirtió que el diálogo también debe conducir a compromisos que permitan introducir cambios en el sistema educativo.

“También vamos a tener que hacer compromisos porque tenemos que modernizar la educación nacional”, sostuvo.

El titular de Educación planteó que entre los temas que deben ser revisados está la carga administrativa que enfrentan los docentes, incluyendo el tiempo que dedican al planeamiento de sus clases.

A su juicio, esta situación debe ser analizada para determinar si los mecanismos actuales realmente contribuyen a mejorar la enseñanza.

“Ya nos sabemos de memoria el planeamiento porque eso es lo que nos dice la ley. Eso no puede seguir así”, manifestó.

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Reorientar la educación

Vega también consideró necesario revisar la pertinencia de los distintos bachilleratos que actualmente ofrece el sistema educativo.

“Tenemos que ver hacia dónde van los 34 bachilleratos, si realmente están beneficiando a la población. Graduamos muchachos y después, ¿dónde trabajan?”, cuestionó.

En ese sentido, afirmó que la discusión debe trascender la educación media y alcanzar también al sistema universitario.

“Tenemos que reorientar la educación nacional de todos los niveles, incluyendo la universitaria”, señaló.

El ministro explicó que también tiene previsto reunirse con representantes del Consejo de Universidades, así como con trabajadores y empresarios, al considerar que todos forman parte de la discusión sobre el futuro de la educación.

“Todos los sectores tenemos que hablar porque la educación es de la población”, recalcó.

Computadoras: a la espera de procesos legales

Durante la entrevista, Vega también se refirió al programa de entrega de computadoras para estudiantes, una iniciativa que, según explicó, mantiene como prioridad el presidente de la República.

El ministro recordó que desde el inicio de su gestión estableció dos principios para abordar este y otros temas: diálogo y respeto a la ley.

Explicó que actualmente existe una auditoría de la Contraloría y un recurso presentado ante la Procuraduría General de la Nación, por lo que el Ministerio debe esperar los resultados de estos procesos antes de tomar decisiones.

“No puedo ir por encima de la ley”, afirmó.

Sin embargo, Vega aseguró que existe un compromiso del presidente de la República con fortalecer el acceso a la tecnología en el sistema educativo.

“Hay un compromiso del presidente de la República de ayudar en la tecnología para la educación”, dijo.

El ministro realizó estas declaraciones durante una visita a la escuela Juana Vernaza, en la provincia de Los Santos, donde evaluó junto a la comunidad educativa las condiciones del plantel y anunció que se buscarán alternativas para convertirlo en un colegio de primera categoría, con todos los servicios necesarios.

Con información de Eduardo Javier Vega