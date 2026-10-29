Ministro del Exterior de Alemania llega a Panamá con 60 toneladas de ayuda humanitaria para afectados por el sismo

El alemán canciller Wadephul recordó la comunicación que mantuvo con las autoridades panameñas al conocer la magnitud de la emergencia, y transmitió un mensaje de respaldo a la población afectada.

Ciudad de Panamá/Panamá recibió la noche de este miércoles 60 toneladas de ayuda humanitaria enviadas por el Gobierno de la República Federal de Alemania para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre.

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, dio la bienvenida a Panamá al ministro federal de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, quien llegó en vuelo directo desde Berlín para cumplir una agenda oficial en esta capital.

Al recibir la donación, el canciller Martínez-Acha Vásquez destacó el fortalecimiento de las relaciones entre Panamá y Alemania y señaló que este apoyo representa un paso importante en la cooperación bilateral.

“Esto refleja la consolidación de la relación entre Alemania y Panamá”, dijo el ministro Martínez-Acha Vásquez.

Por su parte, el canciller Wadephul recordó la comunicación que mantuvo con las autoridades panameñas al conocer la magnitud de la emergencia, y transmitió un mensaje de respaldo a la población afectada.

“Estamos con ustedes. Recuerdo perfectamente el día en que ocurrió el terremoto. Hemos estado en contacto directo”, afirmó el ministro Wadephul.

Destacó, además, la estrecha amistad entre ambos países, una relación que ahora se expresa mediante la cooperación humanitaria frente a las necesidades surgidas tras el terremoto.

La asistencia alemana incluye 1,000 filtros para agua potable, 780 sets de cocina, 900 lonas impermeables, 512 mantas y 822 camas de campaña, suministros destinados a contribuir a la atención de las necesidades básicas de las familias damnificadas por el reciente terremoto.

El ministro Wadephul será recibido este jueves por el canciller Martínez-Acha Vásquez en el Palacio Bolívar, con quien sostendrá una reunión de trabajo y luego ambos ofrecerán una conferencia de prensa.

La agenda contempla una reunión con el presidente Mulino, con quien abordará, entre otros temas, la protección de vías como el Canal de Panamá para la navegación y el comercio internacional.

Hace siete meses, visitó Panamá el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier, convirtiéndose en el primer jefe de Estado germano en llegar al país, mientras que el ministro Martínez-Acha Vásquez realizó hace un año una visita oficial a Berlín.