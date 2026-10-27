Minsa estima que la mitad del tabaco comercializado en Panamá sería ilícito

La institución prepara junto con el Instituto Gorgas un estudio para conocer el alcance del comercio ilegal de vapeadores, sobre el que aún no existe una medición precisa.

Ciudad de Panamá, Panamá/Alrededor del 50% de los productos de tabaco comercializados en Panamá serían de origen ilícito, según las estimaciones disponibles citadas por el Ministerio de Salud (Minsa), que advirtió sobre las consecuencias de esta actividad para la salud pública y el acceso de menores de edad a estos productos.

El dato fue expuesto por Miguel Jordán, médico del Departamento de Enfermedades No Transmisibles del Minsa y punto focal del Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, durante una reunión internacional que se desarrolla en Panamá.

Estudio sobre vapeadores

Jordán explicó que, en el caso de los nuevos productos, como los vapeadores, todavía no existe una medición precisa de la magnitud del comercio ilegal.

Para determinar su alcance, el Minsa trabaja con el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud en un estudio de mercado. La investigación busca obtener información más específica que permita fortalecer las medidas de control y protección de la población.

El funcionario también destacó la coordinación entre Aduanas, el Ministerio Público, el Órgano Judicial y los ministerios de Seguridad Pública y de Ambiente, mediante la comisión nacional encargada de implementar el Protocolo. El objetivo es reforzar la vigilancia, el intercambio de información y las acciones contra el comercio ilícito.

Cooperación entre países

Durante la apertura de la segunda reunión del grupo de trabajo sobre el artículo 24 del Protocolo, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, señaló que el comercio ilícito facilita el acceso de menores al tabaco, debilita las políticas fiscales y alimenta redes delictivas.

Indicó que este artículo permite fortalecer las capacidades nacionales, compartir experiencias y movilizar recursos para llevar los compromisos internacionales a acciones concretas.

Boyd Galindo reiteró que Panamá mantiene su compromiso con el Protocolo y el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, mediante una estrategia que coordine a las instituciones y permanezca libre de la interferencia de la industria tabacalera.

Llamado desde la juventud

En el marco del Día del Estudiante, Eyda Martínez, quien participó como ministra de Salud estudiantil, pidió reforzar la prevención del consumo de tabaco entre niños y jóvenes.

Advirtió que los colores, sabores y diseños de los vapeadores pueden crear una percepción equivocada de seguridad, aunque muchos contienen nicotina, una sustancia adictiva que puede perjudicar la salud.

Martínez solicitó fortalecer los controles, garantizar el cumplimiento de las leyes e impulsar la educación preventiva en comunidades y centros educativos. También planteó la necesidad de involucrar a los jóvenes en las decisiones que afectan su bienestar.

La reunión cuenta con delegados de las Américas, Europa, Asia y África, tanto de forma presencial como virtual. El grupo elaborará un documento con recomendaciones y experiencias para la próxima reunión de las partes del Protocolo, prevista tentativamente para octubre de 2027.