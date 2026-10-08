Minseg solicita $6 millones para mantenimiento de ocho helicópteros y capacitación del Senan
La jornada de la Comisión de Presupuesto contempla solicitudes por un total de $11.4 millones.
Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Seguridad Pública solicitó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional un traslado de partida de $6 millones para financiar la operatividad y el mantenimiento de ocho helicópteros del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), así como la capacitación de pilotos, mecánicos de vuelo y personal logístico.
Según lo explicado durante la sustentación, los recursos provienen del presupuesto del Ministerio de Educación y permitirán cumplir con el pago de la anualidad comprometida por Panamá en el marco de la cooperación de seguridad con Estados Unidos, a través de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL).
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El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, defendió la necesidad de los fondos por su impacto en las operaciones de vigilancia, combate al narcotráfico y asistencia a la población.
“La aprobación de estos fondos responde a una necesidad urgente y estratégica que impacta directamente sobre las operaciones aéreas, en la vigilancia del territorio nacional, en la lucha contra el narcotráfico, en las misiones de desarrollo social y de ayuda humanitaria”, expresó ante los diputados.
Los ocho helicópteros están asignados al Senan mediante el acuerdo de la Iniciativa Regional de Seguridad para Centroamérica y la Iniciativa Mérida CARSI Mérida, como parte de la cooperación en seguridad entre Panamá y Estados Unidos.
Los recursos cubrirían el mantenimiento preventivo y correctivo de las aeronaves, el apoyo técnico y logístico especializado, la adquisición de repuestos y herramientas, y el mantenimiento de maquinaria de apoyo en tierra para la aviación. También financiarían la capacitación del personal encargado de operar y mantener los helicópteros.
La jornada de la Comisión de Presupuesto contempla solicitudes por un total de $11.4 millones. Además de los $6 millones para Seguridad, está prevista la sustentación de una partida de $5.4 millones para la Autoridad de Turismo de Panamá.
Al momento del reporte, no se había comunicado una decisión sobre estas solicitudes.
Con información de Luis Alberto Jiménez.