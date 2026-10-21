Misa campal y procesión del Cristo Negro reúnen a devotos en Portobelo

Peregrinos de distintas partes del país llegaron este 21 de octubre para agradecer favores recibidos y cumplir promesas ante Jesús Nazareno. La procesión estaba prevista para las 8:00 p.m., en medio de la restauración de la iglesia San Felipe.

Entre promesas, oraciones y muestras de fe, devotos del Cristo Negro de Portobelo se congregaron este miércoles 21 de octubre en los alrededores de la iglesia San Felipe para participar en la misa campal y la tradicional procesión en honor a Jesús Nazareno.

Durante la tarde, la cantidad de peregrinos aumentó en la plaza que rodea el templo, donde los fieles se preparaban para escuchar la última eucaristía de la jornada, previa a la procesión programada para las 8:00 p.m.

La celebración volvió a reunir a personas que llegaron para agradecer por favores recibidos, pedir por la salud de sus familiares y cumplir promesas que, en algunos casos, mantienen desde hace décadas.

Como parte de la tradición, algunos peregrinos realizaron largas caminatas y otros llegaron de rodillas o arrastrándose en señal de penitencia hasta las puertas de la iglesia.

Te puede interesar: Iglesia San Felipe de Portobelo será entregada el 15 de enero de 2027, varios meses antes de lo previsto

Fe y agradecimiento ante el Nazareno

Los testimonios de los devotos reflejaron el significado personal que tiene esta celebración. Una de las personas entrevistadas contó que lleva 25 años peregrinando a Portobelo, motivada por los favores que asegura haber recibido.

Otros fieles llegaron para agradecer por la recuperación de familiares que atravesaron situaciones delicadas de salud, mientras que algunos regresaron después de varios años para cumplir promesas relacionadas con operaciones de urgencia y enfermedades.

La emoción también estuvo presente entre quienes compartieron sus experiencias de fe, al recordar momentos difíciles en los que encontraron consuelo en su devoción al Cristo Negro.

Durante la jornada, numerosas familias acudieron con sus hijos para transmitirles esta tradición religiosa, que cada 21 de octubre convierte a Portobelo en un punto de encuentro para los creyentes.

Una procesión en medio de la restauración

Antes de la procesión, la imagen de Jesús Nazareno recibió un cambio de túnica y se colocaron adornos florales alrededor del anda, como parte de los preparativos para el recorrido nocturno.

La festividad se desarrolla mientras continúa la restauración de la iglesia San Felipe de Portobelo, un templo emblemático para la comunidad y para quienes participan cada año en esta celebración.

Aunque la asistencia era menor que en años anteriores, la llegada constante de peregrinos mantuvo el movimiento en los alrededores de la iglesia. Entre los factores que pudieron influir en la concurrencia están la celebración a mitad de semana, los trabajos de restauración y las dificultades que enfrentan algunos devotos para trasladarse desde el interior del país tras el sismo del pasado 9 de octubre.

Pese a estas circunstancias, los fieles mantuvieron su cita con el Nazareno, en una celebración que trasciende el ámbito religioso y forma parte de la identidad cultural y patrimonial de Portobelo.

Según la información compartida durante la cobertura, se prevé que los trabajos de restauración del templo concluyan el 15 de enero de 2027, antes de lo inicialmente programado.

Información de Fabio Caballero