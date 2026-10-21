Iglesia San Felipe de Portobelo será entregada el 15 de enero de 2027, varios meses antes de lo previsto

Entre ellos se encuentra Sayilca, quien nació y creció cerca de la iglesia y anteriormente se dedicaba a vender artículos frente al templo. Ahora forma parte del equipo que trabaja en la restauración de un lugar estrechamente vinculado con su fe y la tradición religiosa del pueblo.

Colón/La restauración de la iglesia de San Felipe de Portobelo registra un avance del 58 % y se prevé que sea entregada el 15 de enero de 2027, varios meses antes de la fecha establecida en el contrato, informó Ricardo Gago, encargado del proyecto.

En exclusiva con TVN Noticias, Gago explicó que el contrato entre el consorcio y el Ministerio de Cultura establece junio de 2027 como fecha de culminación. Sin embargo, aseguró que los trabajos avanzan conforme a lo previsto y que esperan entregar la obra anticipadamente.

La entrega del 15 de enero incluirá la iglesia restaurada, la plaza, el gazebo y el museo. Posteriormente, el 20 de marzo, durante las festividades del pueblo de Portobelo, se prevé entregar el parque lateral y las calles contempladas dentro del proyecto.

"Estamos ganando tiempo", aseguró Gago.

Gago indicó que, una vez entregado el templo, las misas regulares podrían retomarse el domingo 17 de enero, dos días después de la entrega oficial.

Uno de los aspectos destacados de la obra es la participación de la comunidad. De acuerdo con Gago, cerca de 62 trabajadores participan en el proyecto, de los cuales aproximadamente el 60 % son de Portobelo.

Entre ellos se encuentra Sayilca, quien nació y creció cerca de la iglesia y anteriormente se dedicaba a vender artículos frente al templo. Ahora forma parte del equipo que trabaja en la restauración de un lugar estrechamente vinculado con su fe y la tradición religiosa del pueblo.

Otro de los trabajadores es Amet, quien lleva 30 años viviendo en Portobelo y suma ocho meses en la obra. Para él, participar en la restauración representa una oportunidad de contribuir a recuperar un espacio importante para la comunidad.

La obra, valorada en aproximadamente 12 millones de dólares, no solo busca recuperar la estructura del templo, sino también preservar su valor histórico y religioso.

Gago señaló que una de sus principales preocupaciones es lo que ocurrirá una vez que concluyan los trabajos y el equipo encargado de la restauración se retire del lugar.

A su juicio, la conservación de la iglesia dependerá en gran medida del compromiso de los propios residentes, quienes deberán velar por el cuidado de las instalaciones y de la inversión realizada por el Estado.

“Hay que protegerla, hay que cuidarla y cuidarla más que estuvieras cuidando tu propia casa”, manifestó.

El encargado del proyecto comparó la inversión con la restauración de la Catedral Basílica de Panamá, que, según indicó, costó 15 millones de dólares, frente a los aproximadamente 12 millones destinados a los trabajos en Portobelo.

Con la participación de trabajadores de la comunidad y la próxima entrega de las instalaciones, el proyecto busca recuperar uno de los espacios más representativos de la tradición religiosa de Portobelo, estrechamente ligado a la devoción al Cristo Negro.

Información de Fabio Caballero

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