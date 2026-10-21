Cristo Negro de Portobelo: Una devoción que impulsa la identidad y el patrimonio vivo de Colón

Más allá de la fe: una festividad que reúne a distintas generaciones y fortalece la unión social en la comunidad panameña.

Portobelo, Colón/Cada 21 de octubre, el pueblo de Portobelo se transforma en el epicentro de una de las manifestaciones religiosas y culturales más importantes de Panamá.

La concurrida festividad del Cristo Negro de Portobelo no solo atrae a miles de peregrinos movidos por la fe, sino que representa un motor fundamental de identidad cultural, transmisión de tradiciones y desarrollo comunitario para la provincia de Colón.

Abel Aronategui, director del Centro de Arte y Cultura de Colón, destacó la trascendencia de esta fecha al explicar que en torno a esta veneración converge lo que la Unesco define como patrimonio cultural inmaterial. Según el especialista, la actividad supera el ámbito estrictamente religioso para convertirse en un espacio de intercambio y preservación social.

"Más allá de la fe, más allá de lo que es la religiosidad popular, estamos hablando de una iniciativa en la que converge lo que llamamos el patrimonio cultural inmaterial, pero también hay toda una dinámica de cohesión social y desarrollo comunitario, desarrollo local", señaló Aronategui.

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Patrimonio vivo

La conservación de estas costumbres se logra gracias a la participación activa de familias enteras que transmiten sus conocimientos año tras año. Prácticas como las promesas de los peregrinos, los cantos tradicionales y la elaboración artesanal de las flores de cera que decoran el anda son muestras directas de este patrimonio vivo.

Aronategui resaltó además que la festividad convoca a personas de distintas provincias, edades y estratos sociales, lo que refuerza el sentido de pertenencia local. Esta riqueza cultural y la protección de sus tradiciones permitieron que en 2024 la organización ONU Turismo reconociera a Portobelo como uno de los mejores pueblos rurales para visitar en el mundo.

"Es importante resaltar que Portobelo, como pueblo, es uno de los territorios con mayor diversidad y expresiones culturales. Allí genera un sentido de orgullo a los lugareños porque también ellos reciben a toda una comunidad panameña e internacional a la veneración del Cristo Negro, que es uno de los símbolos culturales más reconocidos del país", puntualizó el director de cultura.

Con la llegada de miles de visitantes durante estas fechas, las autoridades y habitantes locales confían en que el impacto de esta celebración continúe impulsando de manera positiva la economía local y el turismo cultural en la región.

Con información de Fabio Caballero.