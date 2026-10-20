Cristo Negro de Portobelo será venerado fuera del templo por trabajos de restauración

Personas de distintas edades realizan el recorrido en grupos, junto a sus familias o de manera individual. Algunos aseguran que caminan desde jóvenes para cumplir promesas hechas al llamado “Naza”, mientras otros mantienen esta tradición desde hace más de 30 años.

Colón/La imagen del Cristo Negro de Portobelo estará ubicada fuera del templo de San Felipe durante la celebración religiosa de este miércoles 21 de octubre, debido a los trabajos de restauración que se realizan en el recinto.

Esta particularidad marcará la festividad de este año, mientras la Iglesia y las autoridades se preparan para la tradicional procesión y la eucaristía principal, que congregan a devotos de distintas partes del país.

Mientras se acerca la celebración, cientos de peregrinos avanzan por las carreteras que conducen al histórico poblado de Portobelo, en la provincia de Colón, para expresar su devoción al Cristo Negro.

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Personas de distintas edades realizan el recorrido en grupos, junto a sus familias o de manera individual. Algunos aseguran que caminan desde jóvenes para cumplir promesas hechas al llamado “Naza”, mientras otros mantienen esta tradición desde hace más de 30 años.

Para estos fieles, la peregrinación no consiste únicamente en pedir favores, sino también en agradecer por la salud, las bendiciones y las oportunidades recibidas.

"Mi devoción crece porque yo tuve bastantes quebrantos de salud y yo le pedí, cuando le pedí se me concedió. Donde hay esperanza, hay fe”, expresó una de las feligreses, al describir la convicción que impulsa a los devotos a mantener viva esta tradición religiosa.

Las obras de restauración de la iglesia registran un avance de más del 56% hasta el mes de septiembre. Debido a los trabajos en el templo, el altar y la sagrada imagen han sido reubicados temporalmente en una tarima en la plaza principal, justo frente a la entrada del templo, para que los peregrinos puedan venerarla desde el exterior.

En el lugar se han instalado 16 pequeños bohíos o estructuras metálicas divididas para los vendedores locales, buscando apoyar la economía y el comercio de los boneros durante la festividad.

Información de Fabio Caballero

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