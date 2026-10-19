Peregrino camina desde Chiriquí hasta Portobelo para cumplir promesa al Cristo Negro

Durante el trayecto, el peregrino ha recibido muestras de solidaridad de personas que le brindan alimentos, un lugar para descansar y facilidades para lavar su ropa.

Colón/Mario Peña salió de la iglesia de San José, en Chiriquí, hace 16 días y continúa su recorrido hacia Portobelo, en la provincia de Colón, para cumplir su promesa al Cristo Negro de Portobelo.

Durante el trayecto, el peregrino ha recibido muestras de solidaridad de personas que le brindan alimentos, un lugar para descansar y facilidades para lavar su ropa.

“Me dan comida, para dormir y todo eso también para lavarme mi ropa”, contó Peña.

En su recorrido lleva un anda con escapularios, rosarios y otras ofrendas destinadas al Nazareno. Sin embargo, su misión no se limita a cumplir su propia promesa, pues también transporta las ofrendas de otros devotos que le confían sus peticiones para que lleguen hasta la imagen del Cristo Negro.

“Las ofrendas, algunas son mías y otras son de gente que se lo mandan al santo para alguna petición y yo lo hago llegar allá al Cristo en Portobelo”, explicó.

Mientras peregrinos como Peña avanzan hacia su destino, Portobelo se prepara para recibir a miles de devotos que participarán en las actividades religiosas en honor al Nazareno, entre ellas las novenas, las misas y la tradicional procesión con la imagen por las calles del distrito.

Este año, las peticiones de los fieles también incluyen a las familias damnificadas por el sismo del pasado 9 de octubre, por quienes elevan oraciones y piden fortaleza en medio de las dificultades que enfrentan.

Con información de Yenny Caballero

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