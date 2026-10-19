Pioneras de la Ciencia inicia tercera fase para visibilizar a científicas panameñas

Se creará archivo de científicas panameñas y podcast sobre género y ciencia.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un archivo bibliográfico y documental de científicas panameñas, un podcast de ocho episodios y una investigación con docentes de primaria son los principales productos que desarrollará la tercera fase del proyecto Pioneras de la Ciencia en Panamá.

Esta etapa tiene un periodo de ejecución de 18 meses, del 13 de agosto de 2026 al 13 de febrero de 2028, y busca generar conocimiento sobre la participación de las mujeres en la ciencia y contribuir a transformar las desigualdades de género en este ámbito.

El Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS-AIP) presentó la nueva fase junto a personas que participaron en las etapas anteriores, como parte de una iniciativa desarrollada mediante convenios con la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) desde 2021.

Un archivo para preservar sus aportes

El archivo bibliográfico y documental estará destinado a recuperar, preservar y poner a disposición de investigadores y público interesado documentos, fotografías, publicaciones y otros materiales de científicas panameñas.

El segundo producto será un podcast científico sobre género y ciencia. Sus ocho episodios abordarán, junto a especialistas, la participación de las mujeres en la actividad científica, las relaciones de género en estos espacios y los debates sobre epistemologías y metodologías feministas.

La tercera iniciativa será una Investigación Acción Participativa sobre sesgos y estereotipos de género entre docentes de ciencias de educación primaria.

Este trabajo combinará un diagnóstico del llamado currículo oculto de género —los mensajes y prácticas que pueden transmitir roles o expectativas diferenciadas dentro del entorno educativo— con procesos de formación docente y la elaboración de un manual de capacitación.

La nueva fase mantiene tres líneas de trabajo: la historia de la participación de las mujeres en la ciencia, los debates actuales sobre género y ciencia y los estereotipos de género en la educación científica. Para ello, articulará investigación, divulgación y acciones de intervención.

“Panamá necesita del talento de sus mujeres para avanzar en ciencia, tecnología e innovación”, expresó Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Añadió que el proyecto permite “producir conocimiento útil, reconocer a quienes abrieron camino, visibilizar a las científicas de hoy e inspirar a las niñas y jóvenes que serán protagonistas de la ciencia panameña del futuro”.

Durante la presentación, los participantes compartieron sus experiencias e hicieron un balance de las contribuciones del proyecto. La investigadora Eugenia Rodríguez Blanco, quien lidera la iniciativa, destacó su carácter colectivo y la participación de quienes han acompañado sus primeras dos etapas.

Los resultados de las fases anteriores

Entre los productos desarrollados figuran un libro con las biografías de 24 pioneras de la ciencia en Panamá, una plataforma digital con sus perfiles y un libro infantil, disponible también como audiolibro, con nueve relatos biográficos para inspirar vocaciones científicas desde la infancia.

Según el balance de los organizadores, también se incorporaron a Wikipedia artículos sobre 44 científicas panameñas, tanto pioneras como actuales, mediante una maratón de edición.

A estos resultados se suman un libro colectivo con diez diálogos entre científicas sociales contemporáneas y las precursoras de sus disciplinas; una investigación sobre estereotipos de género en la infancia respecto a quienes hacen ciencia; tres artículos científicos publicados en revistas indexadas y dos documentales.