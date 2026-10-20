Teletón 20-30 por los afectados del terremoto será este sábado 24 de octubre; recaudación será para construcción de viviendas

Según explicó, se dará prioridad a las familias que perdieron sus viviendas o sufrieron daños materiales severos como consecuencia del terremoto.

La Teletón 20-30 recaudará fondos para la construcción de viviendas afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre.

El evento se realizará el próximo sábado 24 de octubre y su principal objetivo será apoyar a las familias damnificadas en varias provincias del país.

La actividad se desarrollará desde las 12:00 del mediodía hasta la 1:00 de la madrugada. Los fondos se destinarán principalmente a la construcción de nuevas viviendas en Herrera, Los Santos, Coclé y Veraguas.

Durante la conferencia de prensa se informó que más de 2,700 viviendas requieren reconstrucción en distintas zonas de estas provincias.

El contralor de la República, Anel Flores, destacó la importancia de la solidaridad de los panameños y aseguró que los recursos recaudados estarán sujetos a fiscalización. Flores indicó que se trabajará de manera coordinada con los sectores público y privado, particularmente con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), para apoyar el proceso de reconstrucción.

También señaló que entre los damnificados hay familias con personas con discapacidad, en su mayoría niños.

Por su parte, Giacomo Tamburelli, presidente del Club Activo 20-30, manifestó que la iniciativa representa una expresión de la cultura solidaria panameña.

Según explicó, se dará prioridad a las familias que perdieron sus viviendas o sufrieron daños materiales severos como consecuencia del terremoto.

Los organizadores indicaron que las donaciones podrán realizarse a través de diversas vías publicadas en todas las redes oficiales de la Teletón 20-30.

Este evento estaba planificado desde antes del terremoto, y su meta inicial era la construcción de cuatro hospitales en las provincias de Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos.

Información de Jorge Quirós

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