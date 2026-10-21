José Luis Varela sobre reformas electorales: 'Quieren aprovecharse de una desgracia nacional para meter goles políticos'

Consultado sobre la iniciativa del diputado Benicio Robinson de eliminar el subsidio electoral a los partidos políticos y solicitar auditorías de los últimos 15 años, Varela calificó el anuncio como un “show político”.

El diputado del partido Panameñista José Luis Varela cuestionó la rapidez con que la Asamblea Nacional impulsa la discusión de las reformas electorales, al considerar que el país atraviesa una situación de emergencia por los daños ocasionados por el terremoto del pasado 9 de octubre, especialmente en las provincias de Herrera y Los Santos.

Esta mañana, en Noticias A.M. de TVN, Varela sostuvo que, aunque las reformas electorales deben discutirse y aprobarse, el momento no es oportuno para concentrar la atención del Legislativo en un debate que anticipa confrontaciones políticas, mientras cientos de familias afectadas esperan respuestas sobre sus viviendas.

¿Cómo la población entiende que hoy la Asamblea está inmersa en una discusión política de confrontación cuando tenemos una crisis en cinco o seis provincias del interior?”, cuestionó.

El diputado afirmó que en su circuito hay más de 2,000 viviendas afectadas y que, tras permanecer 10 días en la zona, ha constatado las dificultades que enfrentan las familias que continúan bajo toldas o en condiciones precarias.

Varela también cuestionó el procedimiento utilizado para introducir modificaciones al proyecto de reformas electorales.

"Pero si el terremoto hubiera sido en Bocas del Toro, posiblemente estuviera siendo 100 veces más radical que lo que estoy diciendo yo hoy", reprochó, refiriéndose a Robinson.

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Explicó que, después de la presentación de la propuesta del Tribunal Electoral y las intervenciones de los diputados, se presentaron más de 65 modificaciones que, según afirmó, fueron sometidas a votación sin una discusión previa suficiente.

"Así empieza este mamotreto sin una discusión en primer debate de la debida forma. El proyecto está ahorita en el punto 174", criticó.

A su juicio, algunas de estas propuestas podrían ser positivas, pero advirtió que otras buscan introducir cambios que favorecerían intereses políticos particulares.

Hay cuatro, cinco, seis o siete goles que quieren meter en este momento, y quieren aprovecharse de una desgracia nacional para meter goles políticos para beneficios personales o políticos”, manifestó, al señalar que no comprende la urgencia de aprobar las reformas cuando faltan aproximadamente dos años y medio para las próximas elecciones.

El diputado aseguró que su bancada se opondrá a que el proyecto avance en estas condiciones y adelantó que podría presentar numerosas propuestas para impedir que la discusión continúe durante el actual periodo legislativo.

Sobre la posibilidad de priorizar otros asuntos, Varela indicó que no tenía información de que el presupuesto general del Estado, devuelto por el Ejecutivo con ajustes, ya hubiese llegado a la Asamblea Nacional.

Polémica por el subsidio electoral

Consultado sobre la iniciativa del diputado Benicio Robinson de eliminar el subsidio electoral a los partidos políticos y solicitar auditorías de los últimos 15 años, Varela calificó el anuncio como un “show político" de Robinson "al sentirse acorralado ante las críticas”.

Argumentó que las modificaciones deben presentarse durante el primer o segundo debate y no en la etapa de incidencias, por lo que consideró que formalmente no se había introducido una propuesta de ese tipo.

No obstante, señaló que la eliminación del subsidio electoral es un tema que merece discusión, pues también debe evaluarse si esa medida podría abrir espacio a una mayor influencia de empresarios o de la narcopolítica en los procesos electorales.

Varela manifestó que está de acuerdo con auditar a los partidos políticos, pero sostuvo que también deberían agilizarse las evaluaciones de las viviendas afectadas por el terremoto para determinar cuáles pueden repararse y cuáles requieren una nueva construcción.

Afectados por el terremoto

Al referirse a la situación en Azuero, el diputado indicó que las necesidades de las familias han cambiado desde los primeros días posteriores al sismo. Mientras inicialmente solicitaban alimentos, carpas, lonas y colchones, ahora la principal preocupación es que las autoridades realicen los censos de manera rápida y ordenada.

Varela pidió que las evaluaciones abarquen todas las viviendas de cada comunidad y permitan establecer cuáles quedaron destruidas, cuáles pueden repararse y cuáles todavía representan un riesgo para sus ocupantes.

El diputado planteó, además, que las familias puedan reutilizar las hojas de zinc recuperadas de sus viviendas para construir refugios provisionales, sin que esto les impida acceder a una solución habitacional definitiva, siempre que las autoridades determinen las condiciones correspondientes.

Advirtió que prolongar la permanencia de las personas en lugares improvisados podría agravar los problemas de salud en las comunidades afectadas.

Para Varela, la prioridad inmediata debe ser determinar con claridad los daños en las viviendas y definir las soluciones para que las familias puedan recuperar condiciones seguras de vida.

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